Председатель ПСБ принял участие в онлайн-марафоне «Удмуртия Calling»

Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков принял участие в масштабном онлайн-марафоне «Удмуртия Calling». Он выступил с приветственным словом на инвестиционной сессии и рассказал о работе банка в регионе. Фрадков добавил, что сотрудничество с Удмуртией имеет для ПСБ приоритетное значение по целому ряду направлений уже много лет.

«В республике сконцентрировано большое количество ведущих российских предприятий ОПК, с которыми мы успешно развиваем отношения. Мы являемся уполномоченным сервисным партнером в части сопровождения гособоронзаказа, и особое внимание уделяем вопросам диверсификации. При этом те уникальные компетенции, которыми ПСБ обладает благодаря работе с крупными промышленными предприятиями, универсальны и в равной степени применимы к малому и среднему бизнесу», - отметил Фрадков.

Председатель ПСБ добавил, что речь идет о поддержке хозяйственной деятельности, о финансировании инвестиционных проектов и обо многом другом.

«В текущей экономической повестке банк оперативно реагирует на те вызовы, с которыми сталкиваются клиенты, и предлагает новые решения, меры поддержки. Потенциал производственного бизнеса в Удмуртии очень высок, и доля МСБ в объеме кредитного портфеля банка неизменно увеличивается», - подчеркнул Петр Фрадков.

Также председатель рассказал о новых проектах, которые являются значимыми для Удмуртии и реализуются при содействии ПСБ. К примеру, банк активно участвует в решение социально-экономических вопросов, а также участвует в проектах, связанных с развитием региональной инфраструктуры. Такая деятельность способствует улучшению промышленного потенциала республики в целом.

Добавим, что в настоящее время банк готовится к реализации крупного проекта в сфере ЖКХ. Работа предусматривает не только на кредитование компаний, но и масштабную инвестиционную программу на сумму порядка 10 млрд рублей. Помимо этого, ПСБ ведет диалог с регионом по вопросам развития спортивной инфраструктуры. Уже до конца года планируется подписать кредитное соглашение на сумму около 750 млн рублей. Эти деньги будут направлены на реконструкцию спортивного объекта.

Кредитный портфель банка в регионе по малым и средним предприятиям составляет более 1,5 млрд рублей. Из них 100 млн рублей уже переданы на выплату заработных плат и на возобновление производственной деятельности компаниям, которые столкнулись со сложностям в период распространения коронавируса. Эта программа рассчитана на поддержку бизнеса в условиях пандемии. В ближайшее время на эти цели планируется выделить еще 100 млн рублей в регионе. При этом банк продолжает принимать заявки на льготные кредиты.

Добавим, инвестиционный день форума «Промышленность и государственно-частное партнерство» в рамках онлайн-марафона «Удмуртия Calling» был посвящен презентации возможностей Удмуртии в сфере промышленности и ГЧП-проектам. Мероприятие организовано Правительством Удмуртской Республики, а на открытии выступил глава региона Александр Бречалов.