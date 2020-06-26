Вывести воду на чистую воду: что нам продают в бутылках

Роскачество на днях обрадовало россиян – исследованная специалистами бутилированная вода в целом благополучна. Это несколько десятков марок, купленных в довольно больших магазинах. Согласно оценкам, объем потребления воды в бутылках в России – от 25 до 45 литров в год. Цифры довольно большие. И, согласно прошлогоднему опросу ВЦИОМ, доля употребляющих только бутилированную воду россиян составляет 16%. В основном это молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, жители городов-миллионников и столиц. Около трети опрошенных пьют и воду из-под крана, и воду в бутылках.

Очевидно, что заранее закупаются водой далеко не все. В жаркие летние дни людям приходится перехватывать бутылочку-другую по дороге, на вокзалах, в придорожных ларьках, у торговцев на пляже. В итоге объемы выходят впечатляющие.

Именно на такие торговые точки обратили внимание специалисты организации «Антиконтрафакт»: вода из мелкой розницы оказалась не соответствующей эталонам в 40-70% случаев. И хорошо, если это просто вода из-под крана. Кстати, с 1 июля в России вступает в силу техрегламент, по которому на этикетке должно быть четко указано – минеральная это вода, добытая из пресной скважины или же водопроводная, но очищенная. Но и тут возникла проблема – ряд компаний противятся этой простой мере, которая призвана информировать потребителя.

Но еще большая сложность – это вообще непонятно какая вода, разливаемая, как выразилась недавно спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в гаражах. Антисанитария, никакой безопасности и уж точно никаких техрегламентов – ни старых, ни новых. Сенаторы даже создали рабочую группу, которая поставила целью навести порядок на рынке. И даже адреса незаконных производств собрали – если они есть у парламентариев, значит, дельцы ничего не скрывают. А если не скрывают – значит, уверены, что их прикроют?

На эту мысль наводит и замечания Валентины Матвиенко о том, что материалы о таких производствах-фантомах передаются в контрольные ведомства. И начинается круговорот бюрократии в природе, итог которого – ноль. Ситуацию обещает спасти генеральный прокурор Игорь Краснов.

«Мы сейчас усилим средства прокурорского надзора работу в этом направлении и скоординируем работу правоохранительных органов, потому что некачественная питьевая вода – это, соответственно, может повлиять на здоровье наших граждан», - обещал он в ходе выступления в Совете Федерации.

В свою очередь сенаторы предлагают обложить незаконный оборот буквально со всех сторон. Один фронт – закрытие откровенно подпольных производств. «Попробуйте за рубежом приклеить на воду этикетку – это все, это пожизненное, жесткие экономические санкции и так далее, у нас все позволительно», - объясняла Валентина Матвиенко. Второй – технический регламент и уведомление потребителей хотя бы о способе производства воды. Правда, здесь не избежать уловок – мелкие буквы россияне не всегда разбирают и уж точно не осведомлены о разнице ГОСТов, СанПиНов и технических условий. Поэтому третий фронт – цифровая маркировка воды.

Маркировка служит сразу нескольким целям. Во-первых, недопуск небезопасной, фальсифицированной, незаконно добытой или разлитой воды в магазины. Все просто: нет кода маркировки – это нелегалка. Во-вторых, точный подсчет, а сколько же воды добывает или разливает та или иная компания. Сколько добыли – столько и должны продавать, никаких левых партий. В-третьих, покупателю видна вся информация.

«И есть более современные методы, называются они: маркировка средствами идентификации, то есть это нанесение уникального кода, который присущ только этому образцу и считывание этой метки на кассовом аппарате или с помощью своего смартфона, знаем, такая программа уже существует и может каждый посмотреть, и тогда вся история этого товара, этого продукта будет у тебя на смартфоне выведена», - объяснял первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Такой эксперимент проводится в России с 1 апреля. Предполагается, что на всех этапах информация будет заноситься в государственную систему маркировки, а оттуда – транслироваться жирным шрифтом потребителю в смартфон. Начали эксперимент по просьбе ряда производителей, страдающих от подделок. Особенно остро стоит вопрос с минеральной водой. Это подтверждал и генпрокурор Игорь Краснов. До 80% минералки, приводила ранее оценки Валентина Матвиенко, не соответствует названиям.

Но, ряд компаний не хотят, чтобы их воду вывели на чистую воду. Дошло до того, что спикер сената предложила крайнюю меру – проверить тех, кто противится маркировке.

«Я считаю, что те компании-производители бутилированной воды, которые добровольно включились в эксперимент по маркировке, только эти компании выпускают нормальную воду. А все, кто не включился, их можно точно проверять, какую воду они выпускают», - заявила она, обращаясь к генпрокурору. И обещала снова обратиться в правительство.

До столь жестких мер, конечно, вряд ли дойдет, тестировать маркировку будут до марта следующего года. Но насторожиться стоит.