2020-06-26T12:35:41+03:00
Общество

Серебренников, Малобродский и Итин признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере

В пятницу, 26 июня, в Мещанском суде будет вынесен приговор по делу «Седьмой студии»
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Кирилл Серебренников. Фото: Сергей Бобылев/ТАССКирилл Серебренников. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Несколько сотен человек пришли к зданию Мещанского суда поддержать известного режиссера Кирилла Серебрянникова.

Среди них артисты «Гоголь-центра», актриса Юлия Ауг, музыкант Oxxxymiron. Ещё до начала процесса известный режиссер и актер Андрей Смирнов тоже выступил перед журналистами по делу «Седьмой студии» и высказался в поддержку своего коллеги.

Уже в начале заседания судья Олеся Менделеева во вводной части приговора объявила виновными трёх фигурантов дела: Кирилла Серебренникова, Юрия Ирина, Алексея Малобродского. Их обвиняют в хищении почти 129 миллионов рублей, выделенных Министерством культуры на театральный проект. Вину они не признают.

При этом судья не назвала в их числе еще одной фигурантки дела, Софьи Апфельбау.

Наказание для обвиняемых суд огласит в конце заседания.

Серебренников признан виновным по делу о хищении 129 млн рублей при реализации театрального проекта «Платформа».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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