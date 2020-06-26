Как «прокачать» внимание: простые способы научиться не отвлекаться от действительно важных дел, например, от дороги при управлении автомобилем

Собираясь в дорогу, учимся концентрироваться на главном – на самой дороге. В этом нам помогают советы практического психолога и руководителя профессионального клуба ОППЛ (Общероссийская Профессиональная Психотерапевтическая Лига) Надежды Кутузовой.

1. «Придите в себя»

В самом буквальном смысле этого выражения. Это важно – почувствовать свое тело перед тем, как сядете за руль, после напряженного рабочего дня, волнительной встречи или ранним утром, когда мозг еще не проснулся. Необходимо «стряхнуть» с себя усталость или недосып, эмоции и заботы, таким образом восстановив необходимый уровень внимания и настроившись на дорогу.

Для этого «заземлитесь» - потопайте ногами, ступнями найдите и почувствуйте опору, потрите виски, энергично пару минут помассируйте плечи (обнимите себя, как будто вам холодно, и разомните как следует предплечья, чтобы снять напряжение). Далее немного подышите специальным образом: на резком вдохе сжимайте кулаки, на резком выдохе разжимайте. Так – 10 раз. Простые манипуляции вас «освежат» и помогут сосредоточиться на управлении автомобилем.

2. «Смартфон под замком»

Во время поездки лучше вообще не пользоваться никакими гаджетами. Даже общение по мобильной связи с помощью гарнитуры (устройства) hands-free отвлекает внимание водителя от дорожной ситуации. Согласно исследованиям ученых Университета штата Юта (США), разговор по телефону с помощью гарнитуры увеличивает нагрузку на внимание водителя в 2,27 раз, а разговор без нее – в 2,45 раз. Написание текстовых сообщений снижает уровень внимания в 6 раз. А по данным специалистов из Инженерного колледжа Университета штата Орегон (США), при отвлечении на написание СМС на 2 секунды и более риск ДТП возрастает в 24 раза!

Словом, во время поездки молчание – золото. Но как себя приучить не отвечать на звонки, не коситься в сторону экрана, на который поступают СМС? Очень просто. Купите коробочку подходящего размера для канцелярской «мелочевки», причем обязательно с каким-нибудь замочком. Спрячьте туда смартфон и закиньте «коробочку». на заднее сиденье автомобиля или «спрячьте» в карман чехла водительского сиденья – оттуда во время движения вы точно ее не достанете, как бы ни велико было искушение. Известно, что новые привычки формируются в течение 21 дня. Когда сформируете привычку у себя, можно приучать всех родных и знакомых, что во время движения вы недоступны.

На то, чтобы адаптировать зрение к освещению на дороге после яркого экрана мобильного, необходимо 0,8-1 сек. Но именно этого мгновения может не хватить, чтобы вовремя и правильно среагировать на изменение дорожной ситуации. Вы же не хотите всю оставшуюся жизнь сожалеть об этой секунде?

3. Заранее поиграйте с ребенком в «автомобильное путешествие»

Важно, чтобы у ребенка закрепился правильный сценарий поведения, когда он и папа с мамой куда-то едут.

Прямо на ковре поиграйте «в дорогу», взяв машинки и человечков. Распределите роли, разыграйте разные сценки. Создайте аварийную ситуацию. Пусть машинки столкнутся из-за «дочкиных» (или «сыночкиных») капризов во время движения. Машинка может даже немножко сломаться в дорожной аварии. А у человечков могут из-за этого отвалиться ручки или ножки. Если ребенок расстроится – значит он точно запомнит урок, который мудрые родители при этом преподнесут: «Такое может произойти и в настоящей жизни, если кто-то отвлекает водителя во время управления автомобилем. Но с нами этого не случится, потому что мы все хорошо ведем себя во время поездок, ведь правда?»

Если ребенок забудет об «игре» и расшалится «в дороге», напомните ему, как он переживал за машинку и человечков, а тут в салоне – он сам и его любимые родители.

Можно еще поиграть в «супергероя». Дети любят представлять себя спасителями и героями. Пусть перед путешествием ребенок выберет себе имя супергероя, который всю поездку «будет стоять на страже тишины и порядка в автомобиле». По окончании поездки добродетельного «супергероя» обязательно должна ждать награда – похвала, чтобы закрепить правильное поведение: «Ты большой молодец, что помог нам доехать до дачи без происшествий!»

В принципе то же самое можно сказать и себе: «Я большой молодец, что был собран и ответственен на дороге!»

И вы в самом деле будете молодцом.