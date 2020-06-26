2020-06-26T11:53:45+03:00
Происшествия

В Москве у заведующей отделения больницы украли миллион рублей

Неизвестные проникли в квартиру на Фрунзенской набережной, пока никого не было дома
Наталия ЕРОШКИНА
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На данный момент сотрудники полиции опрашивают соседей и проверяют ближайшие камеры видеонаблюдения.На данный момент сотрудники полиции опрашивают соседей и проверяют ближайшие камеры видеонаблюдения.Фото: Shutterstock
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Пару дней назад 46-летняя Тамара (имя изменено) вернулась домой после очередной рабочей смены в больнице. Женщина работает хирургом и возглавляет одно из отделений Городской клинической больницы № 85 в Москве.

Целыми днями ее не бывает дома. Этим и воспользовались злоумышленники. Кто-то пробрался в квартиру в доме на набережной в Хамовниках и похитил крупную сумму денег.

— Точную сумму ущерба ещё предстоит установить, на данный момент известно, что она превышает один миллион рублей. Способ проникновения в жилище так же пока не установлен, по данному происшествию проводится проверка, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

На данный момент сотрудники полиции опрашивают соседей и проверяют ближайшие камеры видеонаблюдения, на которые могли попасть злоумышленники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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