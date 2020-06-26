«Мертвые души платили за кредит»: директор московского завода выдал крупный займ несуществующей сотруднице

Хитрая схема мошенничества стабильно работала несколько лет, пока генеральным директором московского завода Алексеем Е. не заинтересовались правоохранительные органы. Оперативники установили, что несколько лет назад Алексей принял на работу некую Марину П.* Как позже выяснилось, девушка существовала только на бумаге. По договору Марина должна была работать на заводе экономистом и получать небольшую заработную плату в 20 тыс. рублей.

По всей видимости присваивать всего по 20 тысяч рублей в месяц организатору аферы показалось слишком долгим занятием, и через две недели после «трудоустройства» Марина подала прошение на займ у завода в размере 4 000 000 рублей. Генеральный директор займ одобрил и деньги разом поступили на указанный счет. Платеж же по кредиту ложился на плечи несуществующей Марины и вычитался из ежемесячной заработной платы фантомной девушки.

«Так Марина и продолжала работать экономистом на заводе, прилежно выполняя трудовые обязанности и рассчитываясь с полученным ей займом. Но только по документам, а на деле же оказалось, что никакой работы девушка не выполняла и на самом заводе и своем рабочем месте ни разу не появлялась, а существовала только на бумаге. За несколько лет преступной схемы несуществующая экономист получила 388 484 рубля, которыми покрывался займ. На деле вышло так, что завод предоставил неустановленному лицу крупный займ и сам же за этот займ и платил», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящий момент оперативники продолжают разбираться в хитросплетениях преступной схемы, организованной генеральным директором завода «Протон» Алексеем Е.* Сам завод специализируется на изготовлении радиоэлектронного учебного оборудования, производстве печатных плат и оказанием услуг по поверхностному монтажу.

*имена изменены