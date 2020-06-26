2020-06-26T13:17:01+03:00
Политика

Названа дата, когда Путин обратится к россиянам по голосованию о поправках к Конституции

В Кремле предложили определить этот день «методом дедукции»
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments16
Повод (голосование по поправкам к Конституции) Путин считает достаточно важным, и само телеобращение все же состоится.Повод (голосование по поправкам к Конституции) Путин считает достаточно важным, и само телеобращение все же состоится.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что в понедельник Владимир Путин выступит с телеобращением к гражданам страны по поводу голосования по поправкам к Конституции.

- В понедельник не выступит, - заявил Песков.

Однако, повод Путин считает достаточно важным, и само телеобращение все же состоится.

- Но вы знаете, что перед важными голосованиями президент, действительно, обращается к россиянам, - продолжил он. - Поэтому мы не исключаем, что так же будет и перед этим днем голосованием. Это мы можем подтвердить. Методом дедукции вы можете определить день.

Спикер Кремля уточнил, что «день тишины» перед днем голосования в этом случае не применяется.

Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и продлится неделю, завершившись 1 июля. 23 июня Путин уже обращался к россиянам, разъясняя смысл поправок и объявляя о принятых мерах социальной поддержки населения и помощи бизнесу. Итоги голосования, как ожидается, будут объявлены уже 2 июля.

МЕЖДУ ТЕМ

Политики и артисты отвечают на острые вопросы по поправкам в Конституцию

Певица Валерия, глава ЦИК Памфилова, пианист Денис Мацуев подежурят на горячей линии, организованной Издательским домом «Комсомольская правда» и холдингом ВГТРК (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Кремле прокомментировали реакцию Японии на российскую геологоразведку у Курил
Банки могут обслуживать россиян по истёкшим паспортам до 30 сентября
Принц Гарри и Меган Маркл устроились на работу
В Минтрансе сообщили, когда могут возобновиться международные авиаперелёты
Голикова: отдаленные последствия коронавируса для переболевших пока неизвестны
В Кремле отказались давать оценку делу Серебренникова
Кирилл Серебренников не признал свою вину в мошенничестве
Прокуратура Нидерландов предложила перенести рассмотрение дела MH17 на 2021 год
Суд назвал сумму ущерба по делу "Седьмой студии"
Суд обвинил в халатности фигурантку дела "Седьмой студии" Апфельбаум
Ученые считают, что полоскание горла полезно для профилактики коронавируса
В кинотеатрах рассказали, что покажут после открытия
Пушков напомнил Порошенко, что в 2014 году Украина навсегда потеряла Крым
Евросоюз отказался открыть границы для россиян 1 июля
Мишустин утвердил новые выплаты семьям с детьми
Губернатор Самарской области рассказал, зачем нужно идти голосовать за Конституцию
Суд признал Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве
Суд огласит приговор Кириллу Серебренникову
Политолог: Трамп оставит вопрос о выводе войск из Германии в «подвешенном» состоянии
Видео с солдатом, разбившим окно машины ФСО перед парадом Победы, появилось в сети
Впервые с 29 апреля в России меньше 7 тысяч новых заражённых коронавирусом
В Госдуме не поддержали введение онлайн-обучения на период сезонных болезней
В период изоляции выросла популярность приложений для онлайн-шоппинга
Антитела к коронавирусу нашли у 20% исследованных москвичей
В закон о поддержке предпринимательства в Арктической зоне внесены поправки Госсобрания Якутии
В Томской области годовой план по капремонту выполнен более чем на 40%
Билл Гейтс рассказал, почему вакцина от коронавируса может оказаться неэффективной
В Конгрессе США проголосуют за создание 51-го штата