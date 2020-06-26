Странный вид Дмитрия Диброва с молодой женой вызвал оторопь

Дмитрий Дибров вот уже десять лет счастлив в браке с красавицей Полиной Дибровой. Четвертая жена на 30 лет моложе знаменитого телеведущего. Разница в возрасте ничуть не мешает супругам наслаждаться обществом друг друга. У пары подрастают три сына, младшему из которых недавно исполнилось пять лет. По этому поводу супруги закатили грандиозный праздник.

Полина Диброва постоянно публикует в блоге фото с мужем Дмитрием Дибровым и детьми. На днях она разместила фотоотчет со дня рождения младшего сына Ильи. От красочных снимков глаз не отвести.

polinadibrova Такие ребята на стиле

"Наша славная семейка семейка Адамс. Такие ребята на стиле. Мне кажется, что усы Дмитрию идут. Как вам перевоплощение? Комментируйте, друзья", - обратилась к поклонникам Полина.

В кадре многодетная мама предстала в черном атласном платье в пол, черном парике и при ярком макияже. Супруг модели надел синий костюм в полоску. Довершением образа стали тоненькие усики на лице отца семейства. Стоит отметить, что Дмитрий обычно всегда гладко выбрит.

polinadibrova Самый вкусный торт - именинный

Однако не все поклонники оказались довольны странным внешним видом Дибровых. "Нет, не идут усы, но а животик бы убрать", "Ну что скажешь, седьмой десяток Диме и инсульт! Пора от тусовок уходить и о душе думать...", "Он постарел на 200 лет", "Дмитрий Дибров с четвертой женой Полиной вызвал оторопь. Оторопь взяла и не отпускает!", "У Диброва жена донашивает платье старшей сестры с выпускного, который был в 2003-м", "Дмитрий Дибров с женой косплеят Петросяна со Степаненко в молодости?", "Странно выглядят. Оба", - пишет публика.

Напомним, Дмитрий Дибров познакомился с Полиной Наградовой, когда ей было 17 лет. Два года, как признавался телеведущий, он растил и воспитывал будущую супругу. Когда красавице исполнилось 20 лет, они поженились. Произошло это в марте 2009 году. Их первенец - сын Александр - родился через год, 10 февраля 2010 года. Сын Федор появился на свет 6 декабря 2013 года, а младший Илья - 27 мая 2015 года. Многодетная мама очень трепетно относится к знаменитому супругу. И не скрывает, что счастлива в браке: "Просыпаемся в одном месте, едим одну еду, смотрим в одном направлении. Даже не верится, треть своей жизни я с этим человеком. Я герой, влюбленный герой".

Кстати, Дмитрий оградил молодую жену от бытовых проблем. Полина не без гордости рассказывала, что ее муж сделал все от него зависящее, чтобы у нее было свободное время на себя, а материнство было бы ей в радость. Она может позволить себе нанять прислугу и переложить на них рутинную работу по дому.