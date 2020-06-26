2020-06-26T13:09:50+03:00
Происшествия

В Москве из квартиры доцента РУДН украли драгоценностей на 400 тысяч рублей

Ключи от квартиры с ювелирными изделиями злоумышленникам передал сын преподавателя
Наталия ЕРОШКИНА
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По предварительным данным из шкафа заявительницы было похищено 17 ювелирных изделий.По предварительным данным из шкафа заявительницы было похищено 17 ювелирных изделий.Фото: Shutterstock
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60-летняя Галина (имя изменено) - доцент одного из факультета РУДН, проработавшая преподавателем более 30 лет. Пока женщина отдыхала во время каникул у себя на даче, её квартиру на юго-западе Москвы обокрали. Из дома пропали драгоценности, принадлежащие Галине, а ключи от дверей злоумышленникам передал её сын. Разберёмся в деталях, как это случилось.

Галина давно стала задумываться о замене окон в своей квартире, на 13 этаже сильно ощущались порывы ветра и сквозняки. В конце апреля женщина попросила своего знакомого Юрия помочь ей с этой проблемой. Мужчину она знала давно, он хорошо разбирался в подобных вопросах и сразу согласился помочь. Юрий обещал держать Галину в курсе, новые окна он заказал, и оставалось лишь дождаться, когда их привезут и установят. В конце мая он снова позвонил своей знакомой и сообщил, что заказ выполнили и привезли готовые стеклопакеты на хранение в его гараж. Сама Галина к тому времени уже уехала на дачу, женщина попросила своего сына передать ключи своему знакомому, чтобы он мог контролировать процесс установки мастерами.

В начале июня началась установка. Через несколько дней работа была окончена, но заказчиков она не обрадовала, было много мелких нюансов, которые необходимо было устранить. Об этом Галине сообщил сын по телефону, женщина расстроилась и позвонила другу семьи. Юрий обещал снова вызвать мастера, который допустил оплошности. Прошло ещё два дня, но ничего не изменилось. Знакомый преподавателя снова попытался связаться с мастером, но телефон последнего был отключен. Мужчина пропал с ключами от квартиры. Неприятную ситуацию можно было уладить, просто наняв другого человека на эту работу и сменив замок. Но оказалось, что недочёты в ремонте - лишь малая часть проблемы.

За время установки окон пропали почти все драгоценности хозяйки квартиры. Выяснилось это не сразу, а лишь когда сама Галина вернулась в Москву. Своих украшений в шкатулке женщина не обнаружила. Она сразу сообщила об этом в полицию.

— По предварительным данным из шкафа заявительницы было похищено 17 ювелирных изделий общей стоимостью 389500 рублей. Среди них комплект из золота с сапфирами стоимостью 70000 рублей, кольцо и серьги из золота с бриллиантами и изумрудами стоимостью 100000 рублей и другие, — сообщил источник kp.ru

По факту кражи полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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