Развод Пелагеи: прошел суд по взысканию алиментов с хоккеиста Телегина

Сегодня в Никулинском районном суде началось слушание по иску певицы Пелагеи Телегиной к отцу ее ребенка Ивану Телегину. Суть иска Пелагеи – взыскание алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. И это правильное решение – полагаться на настроение и желание пока еще мужа недальновидно: сегодня он перечисляет деньги, а завтра «забудет» или прислушается к новой пассии. Все должно быть урегулировано по закону. Результатом бракоразводного процесса Телегиных станет не только штамп в паспорте о разводе, но и назначение алиментов. Заседания, на которых разбираются, в том числе и финансовые результаты брака, по решению адвокатов сторон сделали закрытыми. Суммы, о которых идет речь в суде, представители сторон не разглашают.

Что же делят в суде пока еще супруги Телегины? Хоккеист Иван Телегин зарабатывает прилично. Возможно, что спортсмен войдет в сборную на ЧМ-2021, но это не точно – пока эксперты лишь делают прогнозы. Хоккейный ЦСКА весной продлил контракт с нападающим Телегиным, правда суммы теперь там зафиксированы иные, чем ранее – доходы спортсмена немного снизились. Однако ¼ ежемесячного дохода хоккеиста по-прежнему для обычных людей кажется недосягаемой суммой в размере около полутора миллионов рублей. Поэтому стремление к фиксированному размеру алиментов понятно: 500 – 700 тысяч в месяц вполне себе подъемная сумма для хоккеиста такого уровня. Суд установит размер алиментов, учитывая наличие еще одного ребенка у Телегина. Помимо общей дочери с Пелагеей – 3-летней Таисии, у Ивана есть сын от гражданского брака – 4-летний Марк, с его матерью у спортсмена внесудебные договоренности о фиксированных выплатах.

Дом, который был куплен после брака Телегиных.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Полагаться на такие договоренности Пелагея теперь не будет. Ведь женщине приходится учитывать, что у Ивана Телегина новая любовная история, он погружен в отношения с бизнесвумен Марией Гончар. Поэтому надежней будет, когда выплаты определит суд.

Пелагея всегда много работала, а все свободное время проводила и проводит с дочкой Тасей. Несмотря на востребованность артистки, доходы спортсмена все же выше. У Пелагеи было имущество до свадьбы: все же она артистка популярная, пару лет назад была даже в списке Forbes самых успешных звезд страны – с годовым доходом в $1,7 млн. Естественно, что у певицы было жилье до брака. А вот Телегину квартиру снимал хоккейный клуб.

Квартира Пелагеи на западе Москвы — в элитном доме.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Пелагея до брака заработала на просторную квартиру в элитном жилом комплексе на Таганке. А после брака к рождению ребенка мама певицы подарила ей просторную квартиру на улице Нежинской, а сама переехала на Таганку. А потом пара купила еще и дом в 20 км от Москвы на 20 сотках. Особнячок большой, но без отделки, поэтому требовал больших вложений в ремонт из семейного бюджета. Суд определит, как будет решен вопрос с этим домом, который приобретался в том числе и для дочери спортсмена. Пара официально заявила о расставании полгода назад, а отношения закончились год назад.

Финансовые вопросы будут решены к концу лета. Сегодня заседание было быстрым - стороны собирают нужные документы. Адвокат хоккеиста Марианна Георгиевна Мировая вопрос о сумме алиментов проигнорировала

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