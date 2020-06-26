Минздрав не отказывается от идеи тестировать всех водителей на наркотики и алкоголизм

В ноябре 2019-го тысячи водителей по всей стране выстроились в очереди на медицинское освидетельствование. Причем не такие, как в продуктовом супермаркете, когда работает одна касса вместо трех. А многочасовые со стоянием на улице и записью в тетрадку.

Те, у кого истекал срок прав, торопились получить новую справку, ведь с 22 ноября должна была вступить в силу новая процедура освидетельствования, которая сделала бы процесс дороже.

По замыслу Минздрава, вместо стандартной беседы с наркологом все претенденты на водительские права должны были бы сдавать анализы крови и мочи. Раньше это требовалось только если нарколога в поведении человека что-то насторожит. Мало того, что тестирование вызвало много вопросов у специалистов (маркер CDT, который позволяет выявлять хронический алкоголизм, полностью исчезает из организма человека, если тот не пьет дней 10), так еще и делают его, мягко говоря, не во всех клиниках и лабораториях. Оказалось, что на целые области может быть один центр, способный сделать такой анализ. Разумеется, все это должно было сказаться на цене справки, которая выросла бы разы.

- Чушь какая-то, - припечатал тогда нововведение Владимир Путин.

Получив такую оценку от первого лица государства, в Минздраве отложили нововведение – но не отказались от него совсем. Сначала перенесли вступление в силу новых правил на 1 июля 2020-го. А сегодня стало известно, что водители получили еще одну отсрочку – на полгода. Таким образом, поголовные анализы придется сдавать с января 2021 года.

Отметим, что от самой идеи в ведомстве не отказываются. Остается надеяться, что за оставшиеся полгода лаборатории освоят анализы, которые будут требовать с водителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/745112" frameborder="0"></iframe> Путин о цене на справку от нарколога: «да чушь какая-то!».ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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