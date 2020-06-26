Ученые выяснили, что микропластик накапливается в почве и растениях

Экологи уделяют огромное внимание вопросам формирования микро- и нанопластика в мировом океане, его влиянию на жизнь морских обитателей. Однако, оказалось, что частицы пластика способны проявить свое негативное влияние и на суше — особенно на сельскохозяйственных участках.

Ученые из университета Массачусетса в Амхерсте вместе со своими коллегами из из Шаньдунского университета в Китае изучили поведения микропластика в почве и выяснили, что он усваивается и накапливается в растениях. Исследование, опубликованное в журнале Nature, оказалось шокирующим.

По словам ученых, частицы нанопластика могут быть такими же маленькими, как белок или вирус, и накапливаться и в растениях, что может иметь как прямые , так и косвенные, экологические последствия в виде небезопасных пищевых продуктов. Нанопластик способен проникать в растения, что зависит от электрического заряда их поверхности, что подтвердили результаты опытов.

В ходе экспериментов экологи выращивали растения рода резуховидка-арабидопсис в почве, смешанной с нанозопластами. Через семь недель выяснилось, что биомасса и высота растений, подвергшихся воздействию, была ниже.

В результате у таких растений уменьшилась биомасса, это отразится на урожае и питательной ценности плодов.

Напомним, экологи обследуют Байкал на загрязнения от микропластика. Ученые отмечают, что в отличие от морей и океанов, пресные водоемы остаются необследованными на загрязнения от микропластика.