2020-06-26T15:58:04+03:00
Общество

Ученые выяснили, что микропластик накапливается в почве и растениях

Это может отразиться не только на урожае, но и на здоровье его потребителей
Анна ГЛАДКИХ
Поделиться:
Микропластик может вредить урожаю. Фото: shutterstock.com.Микропластик может вредить урожаю. Фото: shutterstock.com.
Изменить размер текста:

Экологи уделяют огромное внимание вопросам формирования микро- и нанопластика в мировом океане, его влиянию на жизнь морских обитателей. Однако, оказалось, что частицы пластика способны проявить свое негативное влияние и на суше — особенно на сельскохозяйственных участках.

Ученые из университета Массачусетса в Амхерсте вместе со своими коллегами из из Шаньдунского университета в Китае изучили поведения микропластика в почве и выяснили, что он усваивается и накапливается в растениях. Исследование, опубликованное в журнале Nature, оказалось шокирующим.

По словам ученых, частицы нанопластика могут быть такими же маленькими, как белок или вирус, и накапливаться и в растениях, что может иметь как прямые , так и косвенные, экологические последствия в виде небезопасных пищевых продуктов. Нанопластик способен проникать в растения, что зависит от электрического заряда их поверхности, что подтвердили результаты опытов.

В ходе экспериментов экологи выращивали растения рода резуховидка-арабидопсис в почве, смешанной с нанозопластами. Через семь недель выяснилось, что биомасса и высота растений, подвергшихся воздействию, была ниже.

В результате у таких растений уменьшилась биомасса, это отразится на урожае и питательной ценности плодов.

Напомним, экологи обследуют Байкал на загрязнения от микропластика. Ученые отмечают, что в отличие от морей и океанов, пресные водоемы остаются необследованными на загрязнения от микропластика.

Еще больше материалов по теме: «Экология: Чистая страна»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Ярославле и Чебоксарах ведутся масштабные работы по строительству новых очистных сооружений
Масштабная реконструкция уже существующих и строительство новых очистных сооружений намечены в Ярославской области. Работы будут проводиться в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология»
Начался купальный сезон: МЧС и Минприроды напоминают о правилах безопасного отдыха на водоемах
С началом купального сезона специалисты МЧС и ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды России напоминают, что купание в водоемах, когда оно осуществляется в не приспособленных для этого местах, может быть опасным
Реки Ока и Упа в Тульской области расчистят от упавших деревьев и донных отложений
Реки Ока и Упа в Тульской области в ближайшие годы будут расчищены от засоров, донных отложений, упавших деревьев и болотной растительности. Работы предполагается провести в 2020–2021 годах
Строительство новых очистных сооружений завершается в Алексеевском районе Республики Татарстан
В Алексеевском районе Республики Татарстан завершают строительство очистных сооружений, которое велось в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология»
На свободу с чистой совестью. Заключенные российских тюрем будут перерабатывать больше мусора
Сортировка и переработка ТБО, это не только трудовая деятельность, полезная для исправления преступников, но и способ поправить ущерб, нанесенный природе человеком
Новости 24
Путин поддержал идею назвать улицы городов в часть борющихся с COVID-19 медиков
ЦИК сообщил о хакерской атаке на свой сайт с территории США, Великобритании и Украины
Минкультуры пообещало исключить ситуации, подобные делу "Седьмой студии"
Эксперт рассказал, будут ли расти цены на бензин
Путин: Эпидемия в России отступает
Половина россиян не хочет делать прививку от коронавируса
В Кремле прокомментировали реакцию Японии на российскую геологоразведку у Курил
Банки могут обслуживать россиян по истёкшим паспортам до 30 сентября
Принц Гарри и Меган Маркл устроились на работу
В Минтрансе сообщили, когда могут возобновиться международные авиаперелёты
Голикова: отдаленные последствия коронавируса для переболевших пока неизвестны
В Кремле отказались давать оценку делу Серебренникова
Кирилл Серебренников не признал свою вину в мошенничестве
Прокуратура Нидерландов предложила перенести рассмотрение дела MH17 на 2021 год