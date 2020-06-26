2020-06-26T14:51:13+03:00
Происшествия

Прапорщик обокрал полицейские склады почти на 13 миллионов рублей

Бывшего полицейского обвинили в растрате
Иван РУНЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Все случилось в Марьино, где расположены склады главного центра хозяйственного и транспортного обеспечения полиции Москвы. Там до конца 2019 года работал 39-летний прапорщик Сергей Петров*. Полицейский был заведующим нескольких складов с имуществом МВД, к которому имел непосредственный доступ и обязан был следить и оберегать. По версии следствия с начала 2015 года по 2019 год прапорщик Петров принимал активное участие в хищениях и растратах имущества полиции, за которым должен был следить.

«В ходе служебного расследования проводимого управлением собственной безопасности ГУ МВД России по Москве была установлена причастность 39-летнего прапорщика внутренней службы Петрова* к растрате и хищению вверенного ему по роду службы имущества. Общий ущерб составил 12 миллионов 877 тысяч рублей. Прапорщик был уволен из рядов МВД еще в декабре 2019 года в связи с грубым нарушением служебной дисциплины. Сейчас же следствием установлена его причастность к крупному хищению на территории складов МВД», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время расследование крупного хищения со складов полиции в Москве продолжается. Оперативники устанавливают всех причастных к преступной схеме, нанесшей ущерб ГУ МВД России по Москве в почти 13 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ - Присвоение или растрата в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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