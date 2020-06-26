Болельщикам начнут измерять температуру: как будут проходить матчи Чемпионата РФ по футболу

Вести с полей в эту коронавирусную эпоху интересуют болельщиком пожалуй даже больше, чем счет на табло. Вот одна из новостей.

Ростовское областное управление Роспотребнадзора разрешило провести матч чемпионата России по футболу «Ростов» - «Арсенал» в Ростове. При этом на стадион пустят не более 10 процентов зрителей от количества мест на стадионе. А учитывая, что вместимость «Ростов Арены» составляет 43 тысячи 472 человека, то матч вживую увидят порядка 4 300 фанатов, имеющих сезонные абонементы. Но есть ограничения – смс на проход на стадион получат только те болельщики в возрасте от 14 лет до 65 лет. Все должны быть в масках и перчатках. При этом всем при входе на стадион измерят температуру – она должна быть не выше 37,1 С.

Кстати, в отличие от предыдущего матча, «Ростов» собирается играть основным составом, за исключением 6 заболевших коронавирусом.

Что касается «Арсенала, то уже появилась информация, что следующий свой домашний матч против «Ахмата» «Арсенал» проведет у себя в Туле по той же схеме, с 10 процентами болельщиков, и с теми же мерами безопасности.

А вот с клубом «Тамбов», который свои домашние матчи играет в Нижнем Новгороде (у них в Тамбове стадион на реконструкции), иная ситуация. Сегодня на своем официальном сайте ФК "Тамбов" появилось заявление.

«В целях соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора в период нестабильной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, правительством Нижегородской области принято решение провести матч 25-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги «Тамбов» - «Зенит», который состоится 1-го июля на стадионе «Нижний Новгород», без зрителей», - говорится в сообщении.

Но это речь уже идет о следующем туре. А 28 июня «Тамбов» сыграет в Екатеринбурге с «Уралом».

Расписание матчей 24-тура РПЛ

26 июня

«Ахмат» - «Сочи»

«Зенит» - «Крылья Советов»

27 июня

«Оренбург» - «Краснодар»

«Спартак» - «Уфа»

«Рубин» - «Локомотив»

«Динамо» - ЦСКА

«Ростов» - «Арсенал»

28 июня

«Урал» - «Тамбов»