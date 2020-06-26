Сердечный приступ Михаила Ефремова не станет смягчающим обстоятельством: адвокат рассказал о состоянии актера

Михаил Ефремов перепугал своих близких и друзей. 25 июня у актера произошел сердечный приступ. При этом звезда "Современника" категорически отказался вызвать "скорую". Адвокат Сергей Жорин высказался по поводу состояния здоровья Михаила Олеговича, а также дал совет родственникам погибшего в ДТП в центре Москвы Сергея Захарова.

Никакого документального подтверждения сердечного приступа Михаила Ефремова нет. Диагноз "сердечный приступ" поставил актеру его адвокат Эльман Пашаев. Адвокат назвал такое поведение своего подопечного "самобичеванием", которое негативно сказалось на здоровье актера.

"Он после ДТП в шоковом состоянии, такой разбитый, он до сих пор не отошел. И также был сердечный приступ у него. Я его, конечно, поругал за то, что скорую помощь не вызывает. Я объяснял, что это не нарушение домашнего ареста. Это не головная боль, это сердце", - цитирует защитника 5-tv.ru.

Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов возвращаются с допроса.Фото: Агентство городских новостей "Москва"

В свою очередь, Сергей Жорин не стал исключать, что это может являться правдой. "Вполне реально, поскольку назвать абсолютно здоровым Ефремова, наверное, нельзя, в силу разного рода обстоятельств. Поэтому это может быть правдой",- заявил звездный адвокат в эфире радио "Комсомольская правда".

Сергей заверил, что сей факт не повлияет на решение суда. "Есть четкий перечень заболеваний, которые исключают содержание под стражей. И уж точно у Ефремова их нет. Чтобы людям было понятно, это те заболевания и их стадии, когда человек вот-вот умрет", - пояснил он.

Жорин также посоветовал семье погибшего Сергея Захарова сменить гнев на милость в адрес Ефремова. "Я не думаю, что Ефремов уйдет от ответственности. Но при этом его ответственность не должна быть более суровая, на мой взгляд, чем в других подобных ситуациях. То есть, она должна быть в соответствии с законом. Единственное, что меня, конечно, настораживает, - позиция родственников. То есть, у них какая-то очень агрессивная позиция, мне так кажется. Мне кажется, что нужно подойти к этому всесторонне и, может быть, подумать о каких-то предложениях. Потому что, к сожалению, уже не вернуть этого человека, а у него есть родственники, которым, возможно, не помешала бы какая-то поддержка", - резюмировал адвокат.

Напомни, 8 июня 2020 года произошла эта жуткая авария в центре Москвы. Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон. Пострадавший водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице. Против Ефремова возбудили уголовное дело. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа. Актеру грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. 12 июня артист попросил прощения у близких Захарова и предложил им помощь. Родственники от нее отказались.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Слава Богу, мама моя не увидела": Михаил Ефремов покаялся за смертельное ДТП

Актер впервые выступил с обращением после злополучной аварии (подробности)

"С ним случилось горе": Рената Литвинова умоляет о милосердии к Михаилу Ефремову

Актриса является крестной мамой дочери артиста Анны Марии (подробности)

«Жили в достатке! В семье Михаила Ефремова был водитель»: доходы популярного артиста в год достигали 40 миллионов рублей

Как звезда театра и кино обеспечивал жену и детей (подробности)