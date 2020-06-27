Не кашляй и слушай «аборигенов»: Восемь правил бегства на машине в Крым

Из-за пандемии большинство привычных туристических направлений закрыто для россиян. Поэтому спецкор "КП" Дмитрий Стешин с семьей отправился на машине в Крым - посмотреть: ждут ли там гостей? Удалось ли привести в порядок турбизнес и не загнулся ли он? Сколько стоит отдых? Как добраться? С этого и начнем.

Правило бегства №1:

Уезжая, выключай воду

Предусмотрительный турист перед отъездом в страну пляжных чебуреков и вечно-вареной кукурузы всегда первым делом … перекрывает краны в квартире. Мой сосед из-за стенки, на прошлой неделе не перекрыл и вернулся из Сочи первым же самолетом, вода еще текла по лестнице с восьмого по первый. Вместо отдыха он теперь занимается разборками со страховыми фирмами и управляющей компанией – затоплено 7 квартир!

Поэтому за минуту до отъезда, я аккуратно повернул кран над счетчиком расхода холодной воды в положение «выкл». И был вознагражден за предусмотрительность рыжей струей, ударившей в потолок. Я сел на сумку с фотоаппаратурой, там что-то хрустнуло...

Еще не отошедшие от прошлой аварии сантехники появились через пару минут.

Поэтому, лайфхак первый: попробуйте провести учения с перекрытием воды, хотя бы за неделю до отъезда.

Впрочем, через час все было починено кроме моих нервов. Дырки в полотенцесушителе заварены (по словам сантехников, 90% случаев затопления из-за них и еще так называемых «гигиенических душей»).

Правило бегства №2:

Готовь телегу заранее

Машина уже была подготовлена – осмотрена в сервисе, заменен один датчик, масло и фильтры. Для иностранных авто в Крым запчасти доставляются с задержкой в 3-4 дня из Краснодара. Поэтому лучше подумать о состоянии своего транспорта заранее. Выйдет быстрее и дешевле.

Я езжу ночью, поэтому закупил в соседнем гипермаркете изрядные запасы воды и энергетиков – на заправках все дороже в 2 раза. Комбат Моторола называл энергетик «топливом войны». Единственное, не стоит употреблять его больше суток, нарушения сна гарантированы и не поможет даже снотворное. Хорошо дополняют энергетики сухарики и соломка, дальнобойщики знают.

Впереди было 1600 километров пути, или сутки езды по маршруту Москва-Феодосия.

Правило бегства №3:

Заведи транспондер

Не смотря на свою трудоемкость, езда по ночам дает головокружительные преимущества и экономию нервов, времени, денег и бензина. Все проблемные места, где днем ты бы стоял с тысячами таких же бедолаг в раскаленных машинах, ночью проезжаются и даже не откладываются в памяти. Ночью меньше машин, а значит, меньше аварийных ситуаций. Ночи сейчас короткие – после трех уже начинает светать. Оставьте дневную езду любителям прокатиться по МКАД в пять вечера в пятницу.

И заведите, наконец, транспондер! На каждом пункте оплаты он дает выигрыш по времени от 1 минуты до бесконечности, а счетчик вашего отпуска тикает неумолимо.

Рецепт для быстрого и комфортного передвижения прост: ночные переезды и транспондер!Фото: Дмитрий СТЕШИН

С удивлением узнал, что на трассе «Дон» работает транспондер от трассы М11 «Москва-Питер». У меня был «электронный ключ» от М11, на счету там лежало 1100 рублей. Будучи уверенным, что он не сработает на Юге, я убрал транспондер в самый низ перчаточного ящика, а потом с ужасом смотрел, как перед моей машиной сами по себе поднимались шлагбаумы. При этом я пихал кассиршам деньги, а они не понимали, чего я от них еще хочу?

В 1100 рублей я уложился! С транспондером – скидка 20%. При оплате картой или наличными дорога обошлась бы мне в 1400-1600 рублей (в зависимости от времени суток).

Правило бегства №4:

Смотри под колеса

К сожалению, трасса «Дон» не успела полностью избавиться от своих проблем и скоро там будет натуральный летний адок. Начнется он с 515-го километра дороги, усугубится за Воронежем и продлится почти до Ростова.

Проблемную объездную дорогу вокруг Ростова тоже стоит проходить ночью – максимум, до 7 часов утра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/787119" frameborder="0"></iframe> Дорога в Крым.Дмитрий СТЕШИН

За Ростовом тоже будет не сладко, местами.

Трасса лихорадочно достраивается уже какой год и все никак не может достроится. Состояние ее можно оценить фразой «последний штрих». Ям нет, но встречаются участки асфальта, которые на жаре собрались в такие складки, что раскачать машину и приложиться картером двигателя проще, чем на бездорожье. По-прежнему есть участки с движением по одной полосе со светофором на мостах – летом все это собирает бесконечные пробки!

Пейзажи трассы "Дон".Фото: Дмитрий СТЕШИН

Но, трасса пока не загружена, а примерно 30% придорожных мотелей закрыты. Кто-то из мотельеров ждет начала турпотока на юг, а кто-то, как мне рассказали, не пережил карантинный период и просто разорился.

Правило бегства №5:

Не ночуй где попало

Перед Крымским мостом силы окончательно покинули мой экипаж. Дотянули до райцентра Темрюк и начали искать отель, просто посматривая по сторонам.

«Казачье подворье»? Отлично. Рыбалка, катание на лошадях, светящийся баннер – «Места есть!». У входа в отель на колодезной цепи сидит … такса. Можно счесть за тонкую шутку, но в реальности, на подворье все серьезно. Крохотные комнатки с девичьими кроватками и тумбочками, списанными из воинских частей. Что такое вайфай пришлось долго объяснять.

2500 рублей номер без кухни и вайфая?!

Мы молча сели в машину и уехали. Времена не советские, если что-то не нравится – сами виноваты, до свидания.

Через 5 километров наткнулись на отель «Ялта». Трехэтажный дом из бруса, номера в стиле «Прованс», вайфай, завтрак и - те же самые 2500 рублей за сутки.

Один из придорожных мотелей, треть которых увы, закрыты.Фото: Дмитрий СТЕШИН

Отель оказался «площадкой подскока» для тех, кто едет в Крым и серьезно устал. Или для тех, кто выезжает из Крыма и не хочет двигаться ночью.

Правило бегства №6:

Слушай аборигенов

Во дворе отеля мы встретили скептически настроенного крымского жителя и предпринимателя «дедушку Вову», который ехал по коммерческим делам в Краснодар. От дедушки мы узнали следующее: «Сезона нет и не будет»,«Езжайте-езжайте, ровно на двух туристов будет больше». Но абориген нам дал очень полезные советы:

- Даже не вздумайте останавливаться на Крымском мосту и фотографировать. На каждом столбе камера! Все в камерах и на новой трассе до Симферополя. Так что никаких лихих обгонов, ехать строго по скоростному режиму.

Торговля флагами у обочины трассы.Фото: Дмитрий СТЕШИН

Мы потом много раз вспомнили «дедушку Вову» добрым словом. Особенно, когда поняли, что на Крымском мосту, действительно, на каждом столбе висит камера, а под фермами моста, там, где проходят корабли – засада дорожной службы, они знают, где туристы останавливаются для фото.

Правило бегства №7:

Мостом гордись, но по сторонам не смотри

С переправой через Керченский пролив у нашей семьи были свои счеты.

Первый раз мы с ней столкнулись в 2014-м. Полуостров уже вернулся в Россию, осада Славянска закончилась, и я вырвался из зоны боевых действий — конечно, в Крым – проветриться.

Проветривался я в очереди на паром через Керченский пролив аж 36 часов! Сидел в еле двигающемся автомобиле, который раскалился так, что даже кондиционер отказывался включаться. На 2-й день стал кончаться бензин, но в этой 30-километровой очереди родилась взаимовыручка, и тяжкие испытания удивительно сцементировали разношерстную массу курортников. Как это всегда и было на Руси во время бедствий и войн, извините за пафос, но других аналогий я не нашел.

А еще, по краям этой бесконечной пробки, работали столовые, туалеты и душевые, были развернуты лагеря МЧС. Государство ужаснулось, но не бросило людей. И именно после этого курортного сезона, стало понятно – без моста не обойтись, Крым должен соединяться с материком.

В 2015-м, я стоял в очереди на паром «всего» 15 часов, что все равно было великим прогрессом. В 2017-м – 4 часа. А теперь проезд по самому длинному мосту в Европе - 19 километров - занял минут 15.

Но, полюбоваться видами Керченского пролива не удалось: обзор с трассы закрывали высоченные отбойники. Впрочем, я различил у подножия моста какие-то воинские казармы, катера у причалов и средства ПВО, закутанные в камуфляж. А то, что я не различил – того нам видеть не надо было.

Правило бегства №8:

Не кашляй

На первой же пяди крымской земли нас остановил казачье-полицейский заслон. Дядька в камуфляже и маске засунул голову в нашу машину:

- Измеряем температуру и проезжаем!

Термометр ткнулся в мое запястье и показал забортный градус – 38,5. Перед глазами предательски замаячила перспектива карантина или возвращения в Москву. Но … «Проезжайте!». На этом пустые формальности закончились.

В Феодосии нас ждал забронированный номер в одном из самых фешенебельных отелей полуострова. Хотелось оценить различия местных «четырех звезд» и «жулья у моря». Злые люди говорили, что они минимальны и добавляли загадочно-саркастически: «Менталитет-с!».

Продолжение следует...

НАШ КАЛЬКУЛЯТОР

Платные участки трассы «Дон» - 1085 руб.

Бензин – 5.100 руб.

Ночевка – 2.500 руб.

Итого — 8.685 руб.

Альтернатива:

Авиабилеты Москва-Симферополь (2 взрослых+ребенок) – 12.400 руб.

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