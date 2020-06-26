Спасти еще нерожденную жизнь: На Кубани будущим мамам, попавшим в беду, дают приют и надежду на будущее

Жены, убежавшие от мужей-тиранов. Беременные девчонки, которых выгнали из дома родители. Женщины, приехавшие издалека на подработку - и оставшиеся с ребенком на руках без средств к существованию….

Когда буквально на волоске висит еще нерожденная жизнь, на помощь приходит “Светлая обитель”. Кризисный центр помощи беременным женщинам и матерям с детьми открылся два года назад при отделе по социальному служению Екатеринодарской Епархии.

Ирина Полякова, директор АНО «Благой дар Кубани»

- Что представляет из себя центр?

- Нам было важно не просто говорить, что аборты делать нельзя, а поддержать женщин, оказавшихся в трудной ситуации. К нам обращаются не только беременные, но и мамы с детьми до 7 лет, а иногда и старше.

Своя детская площадка оказалась как нельзя кстати - мамы с детьми могут гулять, не нарушая правил самоизоляции Фото: АНО «Благой дар Кубани»

Полученный президентский грант помог арендовать и оборудовать под центр частный дом, организовать детскую площадку. В период пандемии она оказалась как нельзя кстати - наши подопечные с детьми могут гулять на придомовой территории, не нарушая правил самоизоляции. Написать заявку на президентский грант было совсем не трудно, работа выстроена очень четко.

В центре молодые матери могут жить спокойно, на полном обеспечении от одного месяца. Часто женщины приходят к нам травмированные, после сложных жизненных неурядиц, брошенные отцом ребенка. Есть девушки-выпускницы детских домов, которых никто никогда не учил готовить, вести домашнее хозяйство. С ними работает психолог, священнослужитель, проводятся мастер-классы. Во время пандемии наши мамы шили защитные маски для волонтеров.

Во время пандемии мамы шили защитные маски для волонтеров. Фото: АНО «Благой дар Кубани»

- Как меняется жизнь ваших подопечных благодаря центру?

Кому-то удается наладить отношения с мужем. А если против ребенка были родители девушки, то увидев фото ребенка, они оттаивают. Так, одну девушку бросил отец ребенка, она поссорилась с родителями - и приехала рожать у нас. А потом ей удалось примириться с бабушкой. Так они и живут сейчас - прабабушка, бабушка, дочка и малышка. Была девушка, которая приехала из другого региона на подработку, забеременела и ее буквально выкинули на улицу без денег, без поддержки. Родные ее долго склоняли к аборту, угрожали, но психолог женской консультации направила ее к нам. Она родила у нас, а потом встретила старого друга и сейчас они счастливо живут втроем. Бывают детективные истории, когда бывшие мужья выслеживают девушку и тогда она может у нас укрыться. Мы принимаем в том числе и женщин без документов, беженок из Украины.

В центре есть своя библиотека Фото: АНО «Благой дар Кубани»

Мамы получают в центре не только кров, но и шанс на новую счастливую жизнь - с самым дорогим на свете человечком Фото: АНО «Благой дар Кубани»

- Что еще входит в ваш проект?

Мы понимаем, что многие проблемы растут из детства. Если юноша и девушка не привыкли к ответственности, то и родительству они подойдут также. Поэтому мы проводим беседы со школьниками и студентами о нравственности и ответственности перед будущими супругами.

У нас работает и центр гуманитарной помощи при Свято-Ильинском храме. Там мамы, оказавшиеся в сложной ситуации, могут получить продукты, средства гигиены, одежду, коляски, кроватки для малышей… Помощь оказана уже более чем четырем сотням женщин. При храме также проходят молебны для беременных, а психологи проводят курсы для будущих мам. Сотрудничаем с региональными министерствами. Министсерсто труда и социального развития оперативно помогает мамам оформить пособия, при поддержке Министерства здравоохранения проводим семинары по доабортному консультированию для сотрудников женских консультаций. Работа с ними у нас налажена и зачастую они направляют нам будущих мам, попавших в трудную жизненную ситуацию. В сложных ситуациях решить вопросы нам помогает и уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае.