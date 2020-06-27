Предоплата и «левые» фото: как снять загородный домик летом и не остаться в дураках

- Поздновато вы что-то начали домик искать!, - сострадает в телефоне очередной владелец загородной недвижимости.

Мы с семьей (жена и двое детей-подростков) весь карантин просидели дома, как зайчики. Смиренно и дисциплинированно. Работа на удаленке. Вылазки из дома - только под прикрытием масок и перчаток, не чаще, чем раз в 3-4 дня. И так без малого три месяца. Но вот, наконец, долгожданный отпуск.

Границы закрыты. От зарубежных турпоездок, понятно, в этом году придется отказаться. Остается Крым и Сочи. Но после сидения в четырех стенах больше всего хотелось избежать людных мест, шума-гама. Идеально - думал я - было бы найти на несколько дней домик в тихой подмосковной деревушке. Чтоб сесть, отключив телефон, на стул в саду и так промедитировать весь отпуск. (Ну иногда, конечно, прерываясь на шашлыки).

Дом я начал искать недели за две до Дня Икс. И это оказалось моей ошибкой. Варианты, оказывается, надо было искать еще месяц назад. Это нам только казалось, что все, кто мог, уже выехали из Москвы в загородные поселки. Как только начались новые послабления режима самоизоляции, пошла вторая волна.

Предложений по аренде на сайтах бесплатных объявлений вроде Авито и ЦИАН - завались! Некоторое количество домов представлено и в Букинге. Масса вариантов по всем направлениям. Но если начинаешь вникать, связываться с владельцами, картина уже совсем не такая радужная.

О ЦЕНАХ

Первоначально я планировал найти что-то приличное за 3-4 тысячи рублей в сутки. Размышлял: это же Подмосковье, это же совсем близко. Но за такие деньги в фильтрах сайты выплевывали мне какие-то совсем неприличные вещи. Например, зачуханный щитовой домик с удобствами во дворе в 7 км от Дубны. Горячая вода - из чайника. Вайфая, понятно, нет.

Поднял свои претензии сначала до 5-6 тысяч рублей в сутки. А потом и до 7-8. (Семью-то вывозить куда-то надо!) Но каждый раз вызванивая хозяина из очередного понравившегося объявления, натыкался на одну и ту же пластинку:

- У нас все забито до середины сентября. Но вы звоните. Вдруг появится «окно» на несколько дней.

Дома, конечно, попадались красивые. Например, за 10 тысяч (да, это уже выше моего бюджета, но намаявшись я уже готов был рассмотреть и такое) предлагали двухэтажное шале в 100 квадратных метров на холме где-то под Сорочанами. Но его, конечно, уже давным-давно сдали. Вообще, верхний порог цен на самые крутые варианты вроде замков и хайтековских квадратных домов с окнами в пол по всему периметру стремились к бесконечности. Ну, то есть, до 100 тысяч в сутки и выше.

Цены - за размещение в будние дни, с понедельника по четверг. В выходные нужно прибавлять еще примерно 30, а то и 50 процентов.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ГОД

- Этот год будет самым лучшим в истории!, - искренне радуется в трубку очередной арендодатель. Рассказывает: - Я свой дом в Пушкино уже лет десять сдаю. Но всегда у меня летом бывали «окна», на которые я не мог найти «квартирантов». Два, а то и три дня в неделю стабильно дом стоял пустым. Иногда, если погода дождливая, и больше. А сейчас у меня с середины мая до конца сентября почти каждый день расписан! Нехорошо, наверное, так говорить, но уж действительно - не было бы счастья, да несчастье помогло. Коронавирус этот. За границу никто не полетит, вот москвичи и разбирают дома.

- А цены?

- Ну что цены? Немножко подняли, потому что спрос есть. Но немноо-ожко!, - успокаивает голос.

Я тем временем в печали. За это время я выбрал штук 40 подходящих вариантов, но все оказались на нужные даты заняты. (На ЦИАНе и Авито, в отличие от Букинга, нельзя увидеть даты брони). Однажды удача, кажется, улыбнулась - дом с хорошим участком в Щелкове на время моего отпуска оказался свободен. Говорившая со мной женщина пообещала прислать номер своей карты, чтобы я прислал залог. (См. «Лайфхаки»). Но через десять минут перезвонила и извинилась.

- Муж только что показывал дом одной семье, они уже внесли на эти даты задаток.

И вдруг повезло. Пару раз, звоня по объявлениям, попадал на одно и то же агентство. Мы обычно от таких контор стараемся держаться подальше. Потому что к бабке не ходи - в цене будет еще чья-то маржа. Уж лучше напрямую искать выход на клиента. Но от безысходности назвал девушке, какие варианты ищу, по какой цене. Через пару часов на Вотсап упала ссылка. «Остался только такой вариант». Это был небольшой домик в Яхроме. Три спальни, санузел, двор со столом, стульями и мангалом. Вроде, ничего. Да и вариантов других нет. Цена на сайте: 9,5 тысяч по будням. «Этот дом на нужные вам даты собственник сдает по 8 тысяч рублей в сутки».

Я счастлив. Звоню собственнику и бронирую, переводя первые 4 тысячи.

О КОМПРОМИССАХ

Итак, приезжаем на такси, выгружая сумки с продуктами и прочими важными вещами.

Двор оказался очень уютный и ухоженный. А за ним начинался лес с тропинками.Фото: Александр РОГОЗА

- Забыл вам сказать: вайфая у нас, к сожалению, нет, - очень «вовремя» признался Алексею, владеющий сразу несколькими домами в одном поселке.

Дети расстроились. Но без интернета, решили мы с женой, даже лучше. Не ругаться же. Ехать нам больше некуда.

Дальше - больше. Дом, который мы рассматривали на фотках в объявлении, оказался уже сдан. Нам полагался соседний, поменьше. Невысокие потолки, легкий запах сырости, видавшая виды мебель и скучнейшие подшивки «Огонька» 70-х по всем закоулкам. Вздохнули. Домой, назад в четыре стены, никто возвращаться не хотел. Отдали Алексею оставшуюся часть денег. Ни чеков, ни договоров, конечно.

Зато двор оказался очень уютный и ухоженный. А за ним начинался лес с тропинками. Действительно - тишина, к которой я так хотел убежать. Одни только птицы поют на все голоса.

В Яхроме ситуацию спасают здешние пейзажи.Фото: Александр РОГОЗА

Возникло чувство компромисса. Вроде бы явно на 8 тысяч в сутки вариант не тянет. Это ж больше, чем олинклюзив в пятизвездочном отеле Турции. С другой стороны, вроде бы и ничего, пять дней-то поночевать можно…

Сижу в кресле в тени деревьев, в мангале разгорается уголь. С ностальгией листаю на телефоне ленту давнишних броней на Букинге…

В феврале мы тем же составом (с женой и дети) снимали апартаменты на Кипре. Три шикарные комнаты в туристическом центре Ларнаке, с обалденным видом на море. 5,5 тысяч рублей в сутки.

Прошлым летом несколько дней гостили в Коломне. Чистенький, стильный двухкомнатный номер в Историческом особняке 1825 года. Во дворе, кстати, была мангальная зона. 4 тысячи в сутки.

Прошлое же лето. Питер. Две аккуратные комнаты у Московского вокзала, в минуте от Невского проспекта. 3,5 тысячи в сутки…

Листаю, в общем. И тут вдруг мангал начинает адово дымить. Понимаю, в чем дело: этот железный «короб» установлен на деревянные козлы. Металл раскалился, дерево под ним начинает гореть. Звоню Алексею. Мол, что у вас за мангал такой?! Алексей появляется через минуту с двумя кирпичами. «Давайте на них мангал поставим…» Хорошо, у этого железного чуда-юда оказались ручки, и они еще не были горячими. Сняли. Положили на дерево кирпичи. Вернули сверху мангал с горящими углями. Алексей победоносно показывает мне большой палец. Мол, проблема решена, мистер.

Хорошо, у этого железного чуда-юда оказались ручки, и они еще не были горячими.Фото: Александр РОГОЗА

Ковыряя кочергой угли, думаю: не, в следующий раз только отель! Если денег с такими туристическими ценами хватит…

Загоревшийся мангал.Фото: Александр РОГОЗА

КСТАТИ

Что нужно знать, читая объявления об аренде домов

1. Внимательно прочитайте объявление. Некоторые (далеко не все) владельцы пишут в тексте даты, на которые жилье занято.

2. Созваниваясь с арендодателем, уточняйте, что именно из выставленных на сайте фотках имеет отношение к непосредственно выбранному вами дому. Часто бывает, что в одну и ту же галерею загоняют снимки нескольких объектов, в том числе более приличных и дорогих.

3. Будьте готовы, что для бронирования владелец попросить предоплату - до 50% от общей суммы. При этом по приезду многие также берут депозит на случай, если ваша семья или компания что-нибудь испортит. Обычно это 5-10 тысяч рублей.

4. Когда говорят «все аксессуары для мангала предоставляются», не стоит обольщаться. В нашем случае на месте оказалось совсем немного угля и жидкости для розжига, а решетки для жарки мяса были в таком антисанитарном состоянии, что пользоваться ими мы не рискнули. Пришлось ехать магазин. Так что эту часть лучше полностью брать с собой.

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