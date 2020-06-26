2020-06-26T16:36:39+03:00
Звезды

«Сын контролирует лечение Бари Алибасова»: солисты «На-на» переживают за продюсера, который попал в психиатрическую клинику

По слухам, последнее время Алибасов выпивал, из-за чего попал под наблюдение врачей
Ирина ВИКТОРОВА
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Телефон Бари Каримовича молчит которую неделюТелефон Бари Каримовича молчит которую неделюФото: Иван МАКЕЕВ
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73-летний Бари Алибасов год назад выпил жидкость для прочистки труб и загремел на больничную койку. После истории с «Кротом» он планировал следить за здоровьем, беречь себя, а в свободное время пополнять бюджет периодически выступая на ток-шоу. В апреле он снялся в одном из телепроектов, где участвовал в разборках с недвижимостью Лидии Николаевны Федосеевой-Шукшиной. А потом пропал. Телефон Бари Каримовича молчит которую неделю.

Алибасов до исчезновения сообщал нам, что принимает препараты, которые назначал врач. После того, как продюсер «На-На» по ошибке выпил жидкость для прочистки труб, его пищевод сузился, и контроль за здоровьем требовался постоянный. Так как изменения в организме произошли необратимые. Но соседи рассказывали, что еще весной видели Алибасова в нетрезвом состоянии. Как известно смесь лекарств и алкоголя даже молодых до больницы доводит. Вот так и вышло. А по официальной версии проблем с алкоголем не было – присутствовали лишь последствия после приема лекарственных препаратов. Из-за чего продюсер Алибасов теперь переведен в больницу, под контроль врачей психиатров. Ольга Шукшина сообщала, что до этого Бари Каримовичу ставили капельницы на дому.

Мы дозвонились сыну продюсера. «Я до понедельника комментировать не стану!» - заявил Алибасов-младший. Это и понятно – чтобы получить гонорар за эксклюзивное телеинтервью, надо дождаться его выхода. Тогда мы позвонили солисту «На-На» Владимиру Политову, и спросили навещает ли он наставника Бари Каримовича в психиатрической больнице. Политов сообщил kp.ru: «Его состояние контролирует сын, только он с ним, поэтому подробности у него».

Вот так чудесное спасения после глотка «Крота» сначала вновь сделала Алибасова главным героем ток-шоу и новостей, а потом чудесное исцеление так «вскружило» голову, что он перестал контролировать состояние здоровья. Ждем очередного чудесного исцеления – надеемся, что Бари Каримович выберется и из этой переделки.

Сколько на самом деле зарабатывает Бари Алибасов.После истории с «Кротом» все заговорили о многомиллионном наследстве Бари Алибасова. Но есть ли у продюсера эти миллионы?

ИСТОЧНИК KP.RU

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