Загитова не получила ни в одной номинации на "Оскар" среди лучших фигуристов по итогам сезона, а Медведева - поборется за награду

Международный союз конькобежцев назвал списки номинантов на премию ISU Skating Awards по итогам прошлого сезона. Награды будут вручены в режиме онлайн 11 июля. И в числе тех, кто оглашен в тройке лучших по итогам разных номинаций, на данный момент нет Алины Загитовой. А вот у Евгении Медведевой - шанс выиграть награду за лучшую программу. Об этом ообщает пресс-служба ISU в пятницу, 26 июня.

Вместе с тем, у россиян - немало номинаций. Так, за "лучший костюм" сразится Анна Щербакова. У нее в конкурентах японец Юдзуру Ханю и дуэт танцоров из США Мэдисон Чок/ Эван Бейтс.

В номинации "лучшая программа" против Медведевой будут французы - одиночник Кевин Аймоз и дуэт Габриэла Пападакис-Гийом Сизерон. "Лучший новичок" - сразу две наших фигуристки. Против Александры Трусовой и Алены Косторной будет биться кореянка Юнг Ю.

А вот в битве за звание лучшего тренера будут сражаться Рафаэль Арутюнян, Брайан Орсер и Этери Тутберидзе. Отметим, что пока что нет официально никаких кандидатов в номинации "За достижения в карьере". Эта награда будет вручена непосредственно 11 июля.

Премия ISU Skating Awards изначально планировалась к вручению после чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года. Но турнир, как и саму церемонию, пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что ранее прошли уже слухи по поводу того, что Алины Загитовой не будет в числе номинантов на премию по итогам сезона. Об этом немало говорилось в фанатских пабликах фигуристки. Которая, к слову, с 13 декабря 2019 года официально поставила "на паузу" свою карьеру, сосредоточившись на выступлениях в ледовых шоу. Однако же в наступившем сезоне она попала в число тех, кто будет готовиться к прокатам в будущем сезоне в составе сборной России.