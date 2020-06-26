Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам условно

В пятницу, 26 июня, Мещанский суд Москвы огласил приговор российскому режиссеру Кириллу Серебренникову. Он получил условный срок - три года, а также дополнительное наказание в виде запрета на управление учреждениями культуры.

Другие фигуранты дела - продюсер Алексей Малобродский и бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин тоже отделались условкой - 2 и 3 года соответственно, а также штрафами - 300 и 200 тысяч рублей.

Софье Апфельбаум назначили только штраф в 100 тысяч рублей, но даже его выплачивать не нужно из-за истечения срока давности. С остальных обвиняемых взыскали 129 миллионов рублей по иску Минкульта. Арестованное имущество фигурантов обращено в доход государства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787300" frameborder="0"></iframe> Реакция собравшихся на приговор Серебренникова у здания суда.

Государственное обвинение на суде заявило, что в ходе реализации проекте «Платформа» студия завышала свои расходы в 2,5 раза. Таким образом из бюджета государства было похищено 129 миллионов рублей, выделенных Министерством культуры. Прокурор запрашивал для Серебренников шесть лет колонии и штраф на сумму 800 тысяч рублей, а для продюсера скандальной студии Алексея Малобродского – пять лет колонии, для экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина – четыре года лишения свободы.

Суд установил, что фигуранты дела виновны в мошенничестве в особо крупном размере. Режиссёр Кирилл Серебренников свою вину так и не признал.

Чуть позже судья также признал виновной еще одну фигурантку дела - бывшую сотрудницу Министерства культуры Софью Апфельбаум, которую обвинили в преступной халатности, сняв более тяжелую статью о мошенничестве.

Как писал сайт kp.ru, гособвинения вызвали волну возмущений у театральной общественности. Многие известные актеры и режиссеры написали письма и обращения в защиту подсудимых, заявив, что наказание, которое требует прокуратура, является неоправданно жестким.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787245" frameborder="0"></iframe> Серебренников признан виновным по делу о хищении 129 млн рублей при реализации театрального проекта «Платформа».

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В пятницу, 26 июня, в Мещанском суде будет вынесен приговор по делу «Седьмой студии» (подробности)

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