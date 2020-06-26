2020-06-26T16:47:14+03:00
Спорт

Спартаковские боссы вступились за болельщиков

Возобновившийся чемпионат России по футболу сотрясают скандалы. Один из них – задержание спартаковских болельщиков, провожавших в прошлую пятницу свою команду на матч в Тулу
Сергей КИРИЛЛОВ
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Действия болельщиков были направлены на поддержку любимой командыДействия болельщиков были направлены на поддержку любимой команды
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Ребята, явно засидевшиеся на самоизоляции, перекрыли дорогу у стадиона «Открытие Арена» и устроили яркий перфоманс с дымовой завесой. В результате на нескольких спартачей завели уголовный дела по статье «хулиганка». А на примере Кокорина и Мамаева мы знаем, куда она может привести.

Правда, никаких отягчающих обстоятельств на этот раз не было, никто никого стулом не бил. Словом фанаты, которые пока не могут посещать выездные матчи, просто выпустили пар. Но около из них 30 оказались в сложной ситуации, а у троих даже, по сообщениям самих же фанатов, дома прошли обыски. И клуб вступился за них, выпустив на своем официальном сайте заявление.

«Совет директоров футбольного клуба «Спартак-Москва» выражает обеспокоенность в связи с продолжающимися задержаниями болельщиков «Спартака», провожавших команду на матч в Тулу.

Действия болельщиков были направлены на поддержку любимой команды. Яркий перформанс оценили и клуб, и команда. Мы считаем, что подобные действия болельщиков не должны квалифицироваться как хулиганство. Никто не пострадал, а перекрытая дорога по факту используется в основном клубным транспортом.

Мы обращаемся к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования болельщиков за подобное выражение поддержки любимого клуба…», - говорится в заявлении клуба, опубликованном на этой неделе.

А сегодня стало известно, что владелец «Спартака» Леонид Федун написал письмо в МВД, с просьбой не наказывать ребят за то, что они поддержали любимую команду.

Леонид Федун написал письмо в МВД

Леонид Федун написал письмо в МВД

В субботу спартаковцы на своем стадионе принимают «Уфу». На матч попадут лишь 4500 болельщиков (10 процентов от вместимости стадиона) из 15 тысяч обладателей сезонных абонементов. Счастливчиков выбирали по жеребьевке. Посмотрим, какую поддержку на трибунах они смогут организовать такими силами.

Но, в любом случае, эта история может еще больше объединить народную команду со своими болельщиками. Напомним, что во время самоизоляции красно-белые фанаты из Supporters group наладили ежедневную доставку продуктовых заказов ветеранам «Спартака» и ВОВ. А футболисты, во главе с капитаном Георгием Джикией, собирали на них деньги и даже сами приезжали в штаб волонтеров.

Болельщики помогали ветеранам во время самоизоляции вместе с футболистами

Болельщики помогали ветеранам во время самоизоляции вместе с футболистами

ИСТОЧНИК KP.RU

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