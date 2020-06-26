Разработчики обратились в полицию из-за утечки игровых модулей за 134 тысячи рублей

Несколько дней назад в московскую полицию поступило заявление от компании-разработчика компьютерных программ, расположенной в столице. Её учредителем является более крупная российская компания "Eagle Dynamics", зарегистрированная в Швейцарии. Почти 30 лет она занимается разработкой компьютерных игр, а именно авиасимуляторов. И в этом направлении компания добилась больших успехов, им удалось создать удивительно реалистичную графику, и в точности передать особенности летательных аппаратов. Для тех, кто не знаком с подобным жанром игр или вовсе не увлекается ими, объясним.

С помощью авиасимулятора игроки могут погрузиться в атмосферу сражениях на различных летательных аппаратах любых армий и времён. Проект "DCS World", о котором идёт речь, создаётся с целью максимально реалистичного моделирования боевых машин со всего мира: не только самолетов и вертолетов, но и бронемашин, кораблей и другой техники. Попробовать себя в качестве пилота воздушного судна или капитана корабля новичок может бесплатно. На сайте доступна базовая версия с несколькими картами и машинами.

Но для особых ценителей в запасе есть огромное множество других видов техники и локаций. Но дополнительные опции уже стоят денег. Если игрок не хочет себе отказывать ни в чём, то полный игровой комплект обойдётся ему в 134 тысячи рублей. Согласитесь, удовольствие не из дешёвых, но в то же время, это прибыль компании за кропотливую работу её специалистов.

Но часто находятся люди, которые не прочь получить что-то бесплатно. Недавно игра "DCS World" подверглась атаке хакеров, а драгоценные дополнительные модули попали в открытый доступ. Как только правообладатели заметили утечку данных, они обратились в полицию.

— Был выявлен факт хакерского взлома компьютерной игры, с указанием торрентов, на которых можно скачать бесплатно полный комплект данной игры. По факту заявления проводится проверка, — сообщил источник kp.ru.

Нередко киберпреступники оказываются безнаказанными, удастся ли найти взломщиков в этот раз, покажет время.