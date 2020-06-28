Условный срок Серебренникова уберег государство от жестокой ошибки
Государство только что не сделало жестокую ошибку, которую, надо сказать, вполне бы могло сделать.
Учитывая крайний бред финансовых правил расходования бюджетных средств, у меня нет сомнений, что нарушения у Серебренникова действительно нашли.
Эти правила как будто специально написаны так, чтобы всегда иметь получателей на крючке. Если правительство, как сегодня пообещала нам госпожа министр, что-то изменит, всем станет спокойнее работать.
А вот насчет 'отрицал вину, чтобы обмануть суд' - это новое слово в юриспруденции.
'Никто не обязан свидетельствовать против себя самого'.
Статья 51 Конституции РФ.
Хорошо бы обязать судей ее читать.
Реакция собравшихся на приговор Серебренникова у здания суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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