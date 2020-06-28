2020-06-26T22:12:34+03:00
Общество

Условный срок Серебренникова уберег государство от жестокой ошибки

При этом нет сомнений в том, что нарушения в работе "Седьмой студии" действительно нашли
Маргарита СИМОНЬЯНгл. редактор телеканала Russia Today
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Кирилл Серебренников в зале суда.Кирилл Серебренников в зале суда.Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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Государство только что не сделало жестокую ошибку, которую, надо сказать, вполне бы могло сделать.

Учитывая крайний бред финансовых правил расходования бюджетных средств, у меня нет сомнений, что нарушения у Серебренникова действительно нашли.

Эти правила как будто специально написаны так, чтобы всегда иметь получателей на крючке. Если правительство, как сегодня пообещала нам госпожа министр, что-то изменит, всем станет спокойнее работать.

А вот насчет 'отрицал вину, чтобы обмануть суд' - это новое слово в юриспруденции.

'Никто не обязан свидетельствовать против себя самого'.

Статья 51 Конституции РФ.

Хорошо бы обязать судей ее читать.

Реакция собравшихся на приговор Серебренникова у здания суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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