Пчелы против меда: Кто из российских звезд поборол наркозависимость

Богемная жизнь, быстрые деньги, слава, популярность и веселое окружение иногда играют дурную шутку с артистами. Появляется тяга к запретному плоду, который сладок, и вернуться в реальность потом бывает крайне сложно. Доходило и до летальных случаев. Но «КП» собрала российских звезд, сумевших преодолеть наркотическую зависимость — и рассказавших о том, как это ужасно и губительно.

Дана Борисова даже замуж выходила под наркотиками.Фото: Instagram.com

Дана Борисова

Кто бы мог подумать, что стройная и красивая ведущая «Армейского магазина» доведет себя до истощения и будет почти постоянно пребывать в состоянии измененного сознания. Но в автобиографии 2020 года «Жизнь под кайфом» Дана Борсиова рассказала сама, как это случилось. Она даже замуж выходила под наркотиками.

- Деньги на наркотики у меня всегда были – я снималась, что-то вела, а стоили они не так дорого, - написала блондинка. – Но я и подумать не могла, в какой ад превратится моя жизнь. Я ведь даже замуж (за бизнесмена Алексея Тищенко — Авт.) выходила под запрещенными препаратами. Выглядела я ужасно, ничего не соображала, но хорохорилась, будто у меня все хорошо. Ведь алкоголик, даже если ходить уже не может, все равно будет вам рассказывать: нет проблем, могу завязать в любую минуту. Я горстями пила снотворное, запивала алкоголем. И сильно рисковала заснуть и не проснуться. Поэтому ведущий Андрей Малахов, певец Прохор Шаляпин и продюсер Лера Тувина, которые внезапно нагрянули ко мне, буквально меня спасли. Правда, я не знала, куда меня везут...

Ведущий отвез Борисову в клинику реабилитации на остров Самуи в Таиланде. Почему туда? Чтобы снова не взялась за старое. Но и там Дана нашла бы, что употребить, ведь провезла наркотики...в лифчике. К счастью, таиландская таможня вычислила хитрую телеведущую и изъяла порошок (а могли бы и срок дать!). Борисова прошла известный курс реабилитации «12 шагов» и теперь чиста и свежа.

Баловень из элитной семьи не мог пройти мимо запрещенных веществ.Фото: Instagram.com

Стас Пьеха

Баловень из элитной семьи не мог пройти мимо запрещенных веществ, особенно в Петербурге (по некоторым сведениям, амфетаминовой столице России). Деньги родителей, звездный ореол и легкая доступность того, что не продается в свободном доступе, привели Стаса — участника «Фабрики звезды» — к препаратам. В эфире шоу «Секрет на миллион» Пьеха год назад сделал заявление: «Я — наркоман». И вспомнил, как в 90-х употреблял разные виды сильнодействующих веществ, в том числе и инъекционные наркотики. На время ему удавалось соскочить, ремиссия длилась более 10 лет, а потом снова срыв и даже реанимация.

- В Питере у него были такие друзья, которые затянули его во все это, - вспоминала сама Эдита Пьеха. - Мы его изолировали, отправили в московскую клинику. Я сама платила по 300 долларов в день, чтобы ему помогли.

В 1998 году Стас завязал с тяжелыми наркотиками, потом с легкими и даже с алкоголем. Он открыл реабилитационный центр наркологии и помогает тем, кто только столкнулся с жутким опытом, и не хочет умереть молодым.

- Не бывает бывших наркоманов, - подчеркивает Стас. - Бывают люди зависимые, которые выздоравливают и в ремиссии. Все равно — 30 лет или 50. Все равно склад ума у меня определенный. Я зависимый.

Лолита

lolitamilyavskaya Лолита Милявская никогда ни в чем себе не отказывала ни в выпивке, ни в еде на ночь, ни в наркотиках.

Бывшая участница кабаре-дуэта «Академия» никогда ни в чем себе не отказывала — ни в выпивке, ни в еде на ночь, ни в наркотиках. Почему? Просто это модно в мире шоу-бизнеса.

- Я теряла силы, и мне сказали, что это дело тонизирует, ты не будешь спать, - . И я попробовала. А то, что все нюхали как кокаин, оказалось амфетамином и мукой. Под носом от этой муки можно было лепить пельмени, а ты думаешь: «Ну я в тренде». Тебя колбасит, ты работаешь по трое суток. Это не кайф, это подъем, выход в космос, а потом начиналась депрессия. Спать ты не можешь. В какой-то момент я сказала себе: «Стоп, ты сдохнешь!».

В шоу Насти Ивлеевой Лолита призналась: так лихо сидела на «порошковой диете», что до сих пор расхлебывает последствия. У Милявской серьезные проблемы со здоровьем. Приходится как минимум раз в год ложиться в больницу для полной чистки изношенных сосудов.

- Год употребления «белого порошка» в 40 лет отразился на здоровье сейчас, когда мне 56 лет, - сказала певица. - Этот год я запомню на всю жизнь. Я слезла, потому что поняла, что ещк немножко и я сдохну. Я перечитала всю литературу на эту тему и бросила это дело. В противном случае я бы отбросила концы. А сейчас расплачиваюсь проблемами с сосудами, из-за которых мне пришлось бросить курить и начать вести другой образ жизни, который меня порой раздражает. Это я в интернете могу бузить, а так я на домашнем спокойном режиме.

Влад Топалов сидел на наркоте 10 лет!Фото: Instagram.com

Влад Топалов

Почему распался дуэт «Smash!!», как думаете? Да вот поэтому. В 2004 году Влад увлекся различными препаратами, а в 2006 году его отец понял, что пора закрывать лавочку. Певец публично признался в 2008 году, что имел серьезные проблемы с наркотиками и здоровьем, потому что врачи отвели ему два года жизни в том веселом режиме, который он предпочитал. В эфире шоу «Секрет на миллион» Влад рассказал, что сидел на наркоте 10 лет! Срывы концертов, голосовых связок, договоренностей и разрушение всех связей с близкими людьми — вот итог затянувшегося трипа. Остановиться Топалову помог, как и любому русскому мужику, жаренный петух. Он клюнул. Медики обнаружили опухоль в горле у певца. И тогда он понял, что все. Дальше только смерть. Кисту удалили в Германии, артист взялся за голову.

Теперь Влад пропагандирует ЗОЖ, строит и укрепляет семью с ведущей Региной Тодоренко, которая родила ему сына Мишу, и сотрудничает с наркологическими центрами, помогающими людям избавиться от пагубных привычек.

Из-за наркотиков певец Шура практически полностью лишился иммунной системы.Фото: Instagram.com

Шура

Отшумели летние дожди, и теперь певец Шура практически полностью лишился иммунной системы. Он пережил рак, 18 курсов химиотерапии, удаление яичка, располнел на 30 килограммов — и все почему? Верно. Наркотики.

- Я принимал наркотики, которые полностью убили мой иммунитет, мой график, - признавался певец. - Я уже не ел нормальную пищу, из-за большого количества денег постоянно употреблял наркотики и ходил по тусовкам, где все улыбаются тебе в лицо, а ты потихоньку подыхаешь. Во всех есть раковые клетки, но включаются они только тогда, когда снижается иммунитет.

Теперь артист вынужден регулярно бороться с лишним весом и молиться Богу, чтобы не подцепить любое серьезное заболевание, с которым его ослабленная иммунная система может попросту не справиться. На днях Шура, как делали многие известные люди (Фредди Меркьюри, Рудольф Нуреев и др.), представил сценарий собственных похорон. Он все продумал: и церемонию прощания, и место (Троекуровское кладбище), и сумму затрат рассчитал — 400 тысяч рублей.