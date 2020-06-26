Олег Бондаренко, политолог: «Явка составит «60+» процентов»

В первый день голосования по поправкам в Конституцию РФ более 10 млн россиян выразили свою волю. Явка уже составила 9,2%, сообщает информационный центр Центризбиркома РФ. Имеет ли смысл сравнивать эти цифры с явкой на голосование за Конституцию 1993 года?

«Прежде всего: голосование 1993 года – это голосование на крови. Мы помним, что тогда президент расстрелял из танков первый парламент свободной России, - пояснил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. – Кроме того, то голосование проходило в течение одного дня – 12 декабря 1993 года, а это голосование растянуто на целую неделю. То голосование проходило единственно известным на тот момент способом личного участия, а это голосование впервые в истории России включает в себя опцию электронного голосования. Так что сравнивать эти голосования, на мой взгляд, не очень корректно».

Анализируя уровень проголосовавших в настоящее время, эксперт предполагает, что явка составит «60+»%. Это выше, чем явка 1993 года (напомним, тогда в референдуме приняло участие меньше 55% избирателей). По мнению аналитика, самый высокий уровень явки будет 1 июля – в день голосования (с 25 июня проходит предварительное голосование).

«Голосование 1993 года бойкотировалось гораздо большим количеством социальных групп и политических активистов, чем сейчас, - напомнил политолог. – Сейчас мы видим позицию бойкота с одной стороны у тех, кому все равно, с другой те, кто выступают против категорически против нынешней власти. Надо признать, что первых-то не так много (кому все равно), но в сравнении со второй малочисленной группой ярых противников существующего режима даже первых очень много. Главным образом нынешние бойкотисты – это люди, которым просто не до того».

В 1993 году значительное количество политически активных граждан страны бойкотировали голосование по Конституции РФ. Включая всю лево-патриотическую оппозицию. Население было крайне недовольно расстрелом парламента. Поэтому ту Конституция, с точки зрения эксперта, очень условно можно назвать легитимной.

«И уж если сравнивать, то уровень легитимности новой Конституции, потому что мы по большому счету говорим о новой Конституции – о путинской, а не об отдельных нюансах, ее легитимность, конечно, будет намного выше, - отмечает Олег Бондаренко. – Слава Богу, последние 20 лет парламент в России не расстреливал и так жестко со своими политическими оппонентами не расправлялся, как это делал Борис Ельцин в октябре 1993 года».

Напомним, участки для голосования для желающих проголосовать по поправкам в Конституцию будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах России. Подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля. Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».