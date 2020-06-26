«Зашили рану, отек растет»: Собчак впервые после перелома носа показалась на публике

Только вчера Ксения Собчак сообщила, что сломала нос и получила сотрясение мозга. Телеведущая выложила в Инстаграм видео из больничной палаты и рассказала, что ей сделали операцию. Обычно после такой травмы пациенты отлеживаются хотя бы пару дней. Но Собчак решила не тратить время на больничный и сразу же вернулась к работе. Ксения улетела в Екатеринбург, чтобы снять фильм об опальном отце Сергии, бывшем настоятеле Среднеуральского монастыря.

Ведущая телешоу «Осторожно, Собчак!» приехала в монастырь на «Мерседесе» и после переговоров с охраной зашла на территорию монастыря. А когда вернулась, то остановилась на несколько секунд поговорить с журналистами. Защитной маски на лице Ксении не было, так что все присутствующие удостоверились — нос у нее действительно поврежден и выглядит распухшим. Правда, накладывать гипс, как это обычно бывает при такой травме, ей не стали. Медики заклеили место повреждения пластырем телесного цвета.

Ксения прилетела в Екатеринбург, чтобы снять фильм об опальном отце Сергии.Фото: Олег ГАЛИМОВ

Вчера, как только стало известно о травме телеведущей, многие усомнились, что у нее перелом. И предположили, что Ксения сделала ринопластику - операцию по исправлению формы носа. Но пластические хирурги эту версию опровергают.

- Ее внешний вид не соответствует виду пациента после проведенной ринопластики. После этой операции накладывается гипс, а в нос вставляются турунды, которые нужно носить несколько дней, - рассказала Woman.ru пластический хирург Маргарита Мозалева. Врач также добавила, что у Ксении нет характерных для такой операции синяков под глазами. По ее мнению, Собчак, скорее всего, травмировала спинку носа.

Накладывать гипс, как это обычно бывает при переломе, ей не стали. Фото: кадр видео.

- Так как она носит только повязку, то, скорее всего, ей просто зашили рану. Основной отек, конечно, еще проявится примерно на третьи сутки после операции. Тогда ей потребуется пить специальные противоотечные препараты и предпринимать меры по уменьшению боли, - рассказала эксперт.

Подробностями, как именно она получила травму, Собчак не делится. В подписи к ролику, снятому из больничной палаты, она упомянула, что неудачно упала. В результате падения Ксения сломала нос и получила сотрясение мозга.

Медики заклеили место повреждения пластырем телесного цвета. Фото: кадр видео.

В комментариях к ее посту поклонники живо обсуждают, что же могло случиться. Кое-кто предполагает, что травма Собчак - это очередной пиар-ход для привлечения внимания. Другие уверены, что дело не обошлось без супруга Ксении режиссера Константина Богомолова. Мол, муж, рассердившись на что-то, мог поднять на нее руку. Впрочем, в Инстаграме Собчак сообщила, что после травмы за ней ухаживают мама и любимый муж, так что вряд ли Константин стал виновником приключившегося с Ксенией несчастья.

Еще одна версия — телеведущую мог ударить какой-нибудь уязвленный оппонент, решивший выйти за рамки словесной баталии. Известно, что Ксения остра на язык и говорит в лицо то, что думает. Так что врагов у нее немало.