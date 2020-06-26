Спрос на бассейны с AliExpress Россия вырос в 4,5 раза

Аналитики AliExpress Россия отметили рост спроса пользователей на бассейны, в июне продажи увеличились в 4,5 раза в сравнении с прошлым месяцем. Покупатели предпочитают круглые модели. Самые популярные бассейны — модели диаметром 240 см и 305 см. Большим спросом также пользуются небольшие детские бассейны диаметром 90 см. В условиях ограничений россияне отдыхают на дачах: пляжный отдых им заменяют бассейны.

Отдельно стоит отметить рост продаж надувных дачных джакузи. Этот тип бассейна полюбился уже во всем мире, но только начинает набирать популярность у российских покупателей. От обычных бассейнов их отличает не только конструкция, но и дополнительные SPA-возможности.