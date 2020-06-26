2020-06-26T18:05:23+03:00
Умные вещи

Спрос на бассейны с AliExpress Россия вырос в 4,5 раза

Самые популярные модели - диаметром 240 см и 305 см
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В условиях ограничений россияне отдыхают на дачах: пляжный отдых им заменяют бассейныВ условиях ограничений россияне отдыхают на дачах: пляжный отдых им заменяют бассейны
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Аналитики AliExpress Россия отметили рост спроса пользователей на бассейны, в июне продажи увеличились в 4,5 раза в сравнении с прошлым месяцем. Покупатели предпочитают круглые модели. Самые популярные бассейны — модели диаметром 240 см и 305 см. Большим спросом также пользуются небольшие детские бассейны диаметром 90 см. В условиях ограничений россияне отдыхают на дачах: пляжный отдых им заменяют бассейны.

Отдельно стоит отметить рост продаж надувных дачных джакузи. Этот тип бассейна полюбился уже во всем мире, но только начинает набирать популярность у российских покупателей. От обычных бассейнов их отличает не только конструкция, но и дополнительные SPA-возможности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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