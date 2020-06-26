Футбольный форс-мажор: "Оренбургу" могут записать "баранку", а "Ростову" придется выпускать дублеров

Возобновившийся чемпионат России по футболу преподносит все новые сюрпризы. На прошлой неделе «Ростов», в котором 6 игроков заболели коронавирусом, был вынужден на игру с «Сочи» отправить молодежный состав. Случился скандал – сочинские «дядьки» не пощадили ростовских «школьников» - 10:1. А больше всего поиздевался над пацанами форвард «Сочи» Александр Кокорин, забивший в ворота 17-летнего Дениса Попова 3 мяча. Но голкипер, отразивший 15 ударов и один пенальти, все равно стал героем и был признан лучшим игроком матча.

А уже на следующий день, после того как выяснилось, что в «Динамо» коронавирусом заболели три легионера, их матч в Краснодаре перенесли на 19 июля. Здесь владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, в отличие от боссов «Сочи», проявил благородство и не стал настаивать, чтобы москвичи играли дублерами.

И вот под угрозой отмены оказался и матч 24-го тура «Оренбург» - «Краснодар». Но тут все идет к уже третьему варианту развития событий, ведь второй матч «Краснодара» переносить уже некуда. По словам руководителей уральского клуба, встречу вообще могут отменить, а команде записать «баранку».

Такая неразбериха случилась из-за того, что в Российской Премьер-лиги просто не прописали новый регламент. И непонятно, в какой ситуации можно отменять или переносить матчи. На это обратил внимание и наставник «Ростова» Валерий Карпин. Он заметил, что в Твиттере Премьер-лиги на английском языке сообщается, что матч «Краснодар» - «Динамо» перенесен из-за форс-мажора. А сам глава Лиги Сергей Прядкин перед этим заявил, что заболевание коронавирусом форс-мажором не является.

— Народ! С английским у меня, конечно, не особо, но я правильно понял, что дата игры «Краснодар» — «Динамо» изменена из-за форс-мажора? — написал Карпин в Instagram.

А вот что про свой «форс-мажор» рассказал спортивный директор ФК "Оренбург" Дмитрий Андреев: "За 48 часов до игры с "Локомотивом" сдали тесты. Все было нормально. Отыграли матч, прилетели. В аэропорту сдали тест — отрицательный . А за два дня до матча с "Краснодаром" "выстрелило". Как так? Летели чартером. Гостиница — весь этаж наш, никого нет... Все в масках, все в перчатках. Возможно, заразились в аэропорту», - приводит слова Андреева сайт клуба.

А на вопрос, почему нельзя сыграть хотя бы дублерами, Андреев ответил, что, во-первых, они не тренировались, а, во-вторых, еще только проходят тесты на коронавирус.

Получается, что «Оренбург» сам во всем виноват…

А на носу очередной матч «Ростова», теперь против «Арсенала». Сейчас ростовский Роспотребнадзор решает, смогут ли против туляков сыграть не заболевшие игроки основного состава «Ростова», или ему вновь придется выставлять молодежку.

А тут еще появилась информация, что футболистов всех клубов РПЛ на время доигровки чемпионата могут запереть на базе. «Локомотив», кстати, уже сел на самоизоляцию в Баковке и не отпускает своих игроков по домам. Но поможет ли это победить эпидемию сорванных матчей, или все же придется принимать более кардинальные меры и еще раз останавливать чемпионат…

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