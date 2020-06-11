2020-06-26T20:03:24+03:00
Общество

Жители Дятьково участвуют в облагораживании дамбы на одном из городских прудов

Сейчас там ведется капитальный ремонт
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Пруд Чижовский — один из более чем десятка искусственных водоемов, созданных в свое время для обеспечения работы дятьковских предприятийПруд Чижовский — один из более чем десятка искусственных водоемов, созданных в свое время для обеспечения работы дятьковских предприятийФото: Wikimapia.org
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Жители г. Дятьково Брянской области провели уборку в прибрежной зоне Чижовского пруда. Активисты убирали мусор и очищали берег от кустарника. Напомним, что на Чижовском пруду сейчас ведется капитальный ремонт дамбы. Работы капитальному ремонту гидротехнических сооружений осуществляются в рамках Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012–2020 гг.».

«Проектом предусмотрен ремонт водосбросного сооружения, укрепление откосов, ремонт покрытия проезжей части, устройство тротуара и ограждения», — рассказывает директор ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды России Сергей Будилин.

Ремонт чижовской дамбы имеет достаточно высокую степень сложности — здесь проложен целый ряд коммуникаций: газопровод, телефонные сети, оптоволокно. Сказывается и высокая изношенность: гидротехническое сооружение было построено в 1938 году, а ремонт его производился в 1983 году. Стоимость объекта — 7,2 млн. рублей. Срок строительства 2019-2020 годы. В 2020 году из федерального бюджета бюджету Брянской области выделено 3 млн. рублей для завершения строительства.

Пруд Чижовский — один из более чем десятка искусственных водоемов, созданных в свое время для обеспечения работы дятьковских предприятий. Однако сейчас по прежнему назначению водоем не используется, это любимое место для отдыха и рыбалки.

Плотина за время эксплуатации износилась на 60 процентов. В случае аварии могут пострадать как жилые дома, так и объекты инфраструктуры, канализационные, электрические и телефонные сети, газовая труба. Ремонтные работы начались еще в прошлом году и велись в том числе зимой.

Также в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 гг.» запланирован капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Ирпа в Климовском районе, для этих целей в 2020 году из федерального бюджета бюджету Брянской области выделено 5,2 млн. рублей. В планах городских властей — ремонт гидротехнических сооружений на еще одном городском пруду — Парковском.

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