Ученые заявили, что мыться каждый день вредно

В период пандемии коронавируса многие заговорили о правилах гигиены. Кто-то вспомнил о заветах советского воспитания - всегда мойте руки перед едой, регулярно умывайтесь, чистите нос и уши.

Вместе с тем, западный научный мир пошел дальше. Канадские и американские ученые изучают вопрос: а так ли необходимо нашему организму ежедневно принимать душ, а подчас и дважды в день?

Профессор дерматологии Сэнди Скотницки убеждена, что даже при ежедневных занятиях спортом достаточно мыть отдельные части тела: подмышки, пах и ступни. Горячая вода и различные моющие средства удаляют особые сальные выделения, покрывающие эпидермис. Именно они помогают коже сохранять влагу. А частое мытье приводит к несбалансированному микробиому кожи, делая ее суше и чувствительнее к раздражителям и аллергенам, пишет издание The Atlantic.

Наибольшее воздействие на организм оказывает консервант с антимикробными свойствами - парабен. Его добавляют повсюду - в зубные пасты, шампуни, дезодоранты, а также пищевых продуктах. В небольших количествах он безопасен, но вызывает беспокойство его способность к накоплению в организме. Сейчас следы парабена находят не только на коже, но и в крови человека. А это говорит о том, что консервант оказывает серьезное влияние на наш микромир, и пока неизвестно, как это сказывается на размножении и существовании полезных бактерий в человеческом организме.

Сейчас биотехнологические компании вкладывают миллионы в исследования, связанные с бактериотерапией. Теперь ставка делается не на создание пробиотиков, то есть полезных микроорганизмов (их, по мнению ученых, и так достаточно у каждого человека), а на пребиотики - то есть полезные продукты, которые становятся пищей для уже существующих человеческих микроорганизмов, вот ее подчас и не хватает.

ЭВОЛЮЦИЯ ГИГИЕНЫ

Чрезмерная любовь к водным процедурам может спровоцировать появление экземы у людей, у которых есть генетическая предрасположенность к этому заболеванию.

Если раньше, рассуждает журналист, автор книги «Чистота: Новая наука о коже» Джеймс Хэмблин, понятие чистого тела было связано с базовыми гигиеническими процедурами, то сейчас речь идет о сложных, многоступенчатых ритуалах, рассчитанных на разный тип кожи, возраст и пол. И несмотря на такую «эволюцию», во многих развитых странах, напротив, фиксируется рост числа кожных заболеваний - псориаз, экзема, а проблема акне - при выпуске дорогостоящих лекарств и препаратов - по-прежнему остается актуальной не только для подростков, но и для взрослых.

Американские ученые уверены, что в ближайшее будущее будет пересмотрено представление о заботе за кожей. Например, специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего провели клинические испытания и установили, что наличие на коже эпидермального стафилококка предотвращает распространение рака кожи.

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