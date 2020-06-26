2020-06-26T20:00:16+03:00
Политика

Путин и Макрон обсудили мир от Лиссабона до Владивостока

Президент России впервые провел международные переговоры в телеформате
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент Франции Эммануэль Макрон хотел приехать в Россию лично, но эпидемиологическая ситуация в мире не позволила это сделатьПрезидент Франции Эммануэль Макрон хотел приехать в Россию лично, но эпидемиологическая ситуация в мире не позволила это сделатьФото: REUTERS
Изменить размер текста:

- Я очень рад видеть тебя и слышать, Эммануэль! - помахал рукой в камеру Владимир Путин.

В пятницу у президента России, который вроде бы вообще все видел в политике, тем не менее случился дебют. Он впервые провел международные переговоры на высшем уровне с помощью телеконференции.

Президент Франции Эммануэль Макрон хотел приехать в Россию лично, но эпидемиологическая ситуация в мире не позволила это сделать.

- Уверен, что и сегодня мы поработаем с пользой, но хочу еще раз подтвердить свое приглашение тебе, дорогой Эммануэль, посетить Россию с полноформатным визитом, - тем не менее еще раз пригласил его в гости Путин.

- Я счастлив, что мы смогли найти время для этого разговора, несмотря на то, что общаемся через экран, - ответил Макрон. - Это позволяет нам сэкономить время на перелете, но, конечно, это не так приятно, как личная встреча. Хочу предложить, если будет возможность по санитарным условиям, в конце лета я хотел бы воспользоваться твоим предложением и приехать с официальным визитом в Россию.

Путин рассказал коллеге о прошедшем накануне Параде, напомнил о совместной борьбе с нацизмом во время Второй мировой войны и о том, что сейчас всем приходится бороться с новой угрозой - коронавирусом.

- При этом старые наши проблемы, с которыми мы должны вместе бороться, никуда не ушли, к сожалению, - заявил Путин. - Это и терроризм, и неконтролируемая миграция, изменение климата, это возможные пандемии. Это, к сожалению, разрушающаяся система контроля над вооружениями. Это всё вместе, безусловно, является нашей общей повесткой дня.

- Я считаю, что кризис, через который мы проходим, показывают важность европейского пространства в широком смысле этого слова – от Лиссабона до Владивостока, - согласился Макрон. - Это настоящее пространство сотрудничества и мира.

Путин провел встречу с Макроном в режиме видеоконференции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Россия достигла цели ООН по ликвидации крайней нищеты
Путин: Россия никогда не забудет сражавшихся с нацистами французов
Еще 222 организации вошли в список системообразующих предприятий
Путин - Макрону: «Дорогой Эммануэль, хочу подтвердить приглашение тебе посетить Россию»
Слушания по делу MH17 перенесли на 3 июля
Путин провел встречу с Макроном в режиме видеоконференции
"Кровь настоящая, суд тоже": Сергей Шнуров высказался о современном шоу-бизнесе
ВОЗ оценила затраты на борьбу с коронавирусом в 31 миллиард долларов
Вирусолог спрогнозировал вторую вспышку коронавируса в России через две недели
В Калужской области создадут инновационный центр «Парк атомных и медицинских технологий»
Рассекречена личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Суд США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы
Конгресс США предложил смягчить санкции против «Северного потока-2»
На Кубани создали новую географическую зону для производства вина
Захар Прилепин рассказал о последних днях жизни Лимонова