Бросивший пить Харатьян о своем друге Ефремове: «Жаль, что я так и не стал для Миши примером»

Народный артист России Дмитрий Харатьян в студии «Комсомольской правды» прокомментировал пьяное ДТП с участием Михаила Ефремова, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров.

Харатьян напомнил, что их с Ефремовым связывает долгая дружба.

- Я с ним много снимался, много работал, много общался. Ситуация, в которую он попал, она, конечно, чудовищная. Я его вообще знаю, Мишу, и уважаю его за то, что он человек замечательный. Он честный, он порядочный, он добрый очень человек. Он замечательный семьянин, он любящий и заботливый отец и муж. Он выдающийся артист. И при этом очень зависимый человек от той болезни, которую я, кстати, прошел. Я почему еще, может быть, имею какое-то право высказываться, потому что у меня была эта большая беда. У меня было очень много неприятностей, связанных с алкоголем. Я был очень сильно зависимый от алкоголя человек. Мне не стыдно это говорить, потому что это может стать примером для кого-то. В том числе, для Миши, для которого я не стал примером, к сожалению. Хотя он много раз говорил, что, если с кого-то и брать пример, то вот с Харатьяна.

- Как вы считаете, Ефремов теперь бросит?

- Я надеюсь на это. Я очень верю в то, что это, как минимум будет переоценка ценностей. Это крест, который он будет нести всю жизнь. Все-таки это ситуация, которая повлекла смерть другого человека. Конечно, это неумышленно. Но его просто заживо хоронили, понимаете. Сейчас немного поутихло. Он живой человек. И казнить без суда и следствия… еще суда не было, а его уже казнили. Общество уже вынесло свой вердикт. Общество, к сожалению, очень озлоблено. Вы знаете, какое количество таких аварий случается? Они ежедневно случаются. Проблему на государственном уровне пытаются решить каждый год. Особенно что касается вождения в пьяном виде. И, конечно, он понесет наказание, безусловно. И он сам себя уже казнил и, понятно, что и перед богом, и перед людьми, и перед собой, и перед семьей, и перед товарищами он покаялся.

Напомним, в прошлом году Дмитрий Харатьян рассказал, что отметил 15-летие трезвой жизни. А до этого актер буквально спивался и находился в глубочайшей депрессии.

Харатьян рассказал «Комсомолке», что хочет посвятить Ефремову стих Булата Окуджавы.

В земные страсти вовлеченный,

я знаю, что из тьмы на свет

однажды выйдет ангел черный

и крикнет, что спасенья нет.

Но простодушный и несмелый,

прекрасный, как благая весть,

идущий следом ангел белый

прошепчет, что надежда есть.

- Надеюсь, Мише еще предстоит встретить своего белого ангела, - заметил, прочитав стих, Харатьян.

Дмитрий Харатьян сегодня принял участие в горячей линии «Комсомольской правды» (пр поддержке холдинга ВГТРК) по вопросам голосования по поправкам в Конституцию и пообщался по телефону с читателями «Комсомолки».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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