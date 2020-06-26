Дзюба приблизил чемпионство «Зенита», а Глушаков стал лучшим в «Ахмате»

«Ахмат», сражающийся за право остаться в Премьер-лиге, принимал в Грозном «Сочи», который тоже находится не далеко от зоны вылета. Первыми забили хозяева – в штрафной гостей подсуетился Денис Глушаков. Он, кстати, имел еще моменты, но счет в конце первого тайма сравняли футболисты «Сочи». Матч так и завершился со счетом 1:1, а Глушаков, который был признан лучшим игроком матча, сетовал, что лучше бы они получили 3 очка, чем статуэтку.

А позже, без пяти минут чемпион «Зенит» принимал «Крылья Советов», которые находятся в самом конце турнирной таблицы. Самарцы сумели подловить питерцев на контратаке и первыми забили мяч в конце первого тайма. Гол на счету Максима Глушенкова.

А во втором тайме «Зенит» взял себя в руки и навалился на ворота «Крылышек». Моментов было много, и судья все время обращался к видео помощникам. В одном из моментов увидели руку защитника и поставили на точку. Дзюба исполнил. А потом он, тоже с пенальти, удвоил счет. Теперь в активе лучшего бомбардира чемпионата 15 мячей, и он опережает Шамуродова из «Ростова» и Соболева из «Спартака» на 4 гола. При этом Дзюба забил с пенальти уже 6 мячей, а Шамуродов все с игры.

При этом «Зенит» набрал 56 очков и опережает на 12 очков «Локомотив», который провел на игру меньше. Напомним, что после окончания 24-го тура командам придется сыграть в чемпионате России всего по 6 матчей.

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