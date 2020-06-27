Дмитрий Харатьян: «В последние двадцать лет страна живет лучше, чем когда-либо»

Участником горячей линии «Комсомольской правды», организованной совместно с холдингом ВГТРК, стал народный артист России Дмитрий Харатьян. Он рассказал, что уже проголосовал за поправки в Конституцию и объяснил свой выбор.

- Страна никогда не жила так хорошо, как в последние 20 лет. Есть часть молодежи, которой не с чем сравнивать, они уже родились в благополучной стране, они уже имеют все. И они, конечно, хотят лучше. Человек так устроен, что он всегда хочет жить еще лучше, чем он живет. А поскольку им не с чем сравнивать, они начинают критиковать, например, этот строй, эту власть, конкретных людей, политику руководства. Но сравнивать надо не со своими фантазиями, а с реальными примерами. А я еще успел пожить в коммунальной квартире, и моя жизнь позволяет мне адекватно оценить, как я жил раньше и что происходит сегодня. И я скажу, что именно последние 20 лет, начиная с 2000-го года, идет просто огромный рост – я это наблюдаю и по своей жизни, и по жизни своей страны. А что касается оппозиционно настроенной молодежи, то это вообще свойство молодости. Это протест, прежде всего, против взрослого мира, а не чего-то еще.

Дмитрий Харатьян заявил, что результаты голосования будут отражать волю народа.

- Существует процедура голосования, она существует давно. И, если приходят и голосуют, и большинство голосов отдают за этого человека, а не за другого, значит, это воля народа. И, извините, эту волю народа надо уважать. И почему-то у оппозиционеров очень странное самоощущение, что вот только они правы. И другого мнения быть не может, и они не принимают другого мнения, и очень активно и агрессивно это высказывают и предъявляют претензии. Я уважаю ваше мнение, но вы, извините, уважайте и мое мнение. А мое мнение, я уверен, это мнение большинства народонаселения нашей страны. Конечно, нужна и критика, и оппозиция – это все прекрасно и замечательно, чтобы власть не застаивалась, чтобы она не расслаблялась, чтобы она слышала эти вызовы, чтобы как-то на них реагировала – это, безусловно, необходимо.

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