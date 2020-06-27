Какой шашлык лучше выбрать в магазине, рассказали в Роскачестве

После отмены режима самоизоляции из-за коронавируса россияне предпочитают проводить жаркие летние дни в выходные на природе, поближе к водоемам. А главный атрибут пикника – это, конечно же, шашлык.

Именно поэтому специалисты Роскачества провели новое исследование, по итогам которого составили свежий рейтинг популярного полуфабриката, а также дали советы, как выбрать шашлык в магазине и не отравиться мясом, если вы решили приготовить его самостоятельно.

Эксперты проверили продукты и тех торговых марок, которые ранее уже исследовали, и тех производителей, чья продукция ранее не попадала в поле их зрения. Новую проверку прошли шашлыки торговых марок «Мираторг», «Окраина», «Ближние горки» (исследовались повторно), «Перекрёсток», «Ашан» и «Азбука вкуса» (исследовались впервые). Учитывалось множество факторов в частности – микробиологическая безопасность, свежесть, внешний вид, вкус, цвет и запах, а также соответствие заявленной массовой доли белка и жира фактической.

Результаты оказались положительными. Отмечается, что производители устранили нарушения, выявленные в ходе предыдущих проверок. Лидером стал шашлык «Окраина», который подтвердил соответствие не только установленным законом нормам, но также опережающим требованиям ведомства.

Рейтинг Роскачества

1. «Окраина» — 5 баллов.

2. «Ашан» (единственный недостаток 0 мясо слишком соленое) — 4,92 балла.

3. «Перекрёсток» (суховатая консистенция) — 4,92 балла.

4. «Мираторг» (суховатая консистенция) — 4,84 балла.

5. «Азбука вкуса» (мясо недостаточно мягкое из-за содержания в нём оксипролина) — 4,5 балла.

6. «Ближние горки» (мясо нарезано слишком большими кусками) —4,486 балла.

Как выбрать

Лучше всего отдать предпочтение шашлыку, упакованному на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате. На этикетке должна быть полная информация о самом продукте и его изготовителе, а состав продукта должен быть максимально простым.

Тем, кто предпочитает нежирное мясо, лучше купить мясной полуфабрикат категории А и Б – постный с низким содержанием жировой и соединительной тканей.

Категории Г и Д – это шашлык с высоким содержанием жира и соединительной ткани, его биологическая ценность ниже – прежде всего по содержанию полноценного белка, незаменимых аминокислот, а также витаминов группы В, железа и цинка.

Кроме того, при выборе шашлыка важно обратить внимание на дату изготовления, особенно если вы не планируете готовить его сразу.

Важно!

Если предстоит везти полуфабрикат на дачу или на пикник за город, не стоит выбирать шашлык в «белых» соусах, например на основе майонеза, так как риск пищевых отравлений в этом случае повышается: маринад может скиснуть на жаре.

Покупая нарезанный и замаринованный шашлык, обращайте внимание на размер и массу кусочков – они должны быть примерно одинаковыми, чтобы их было удобно нанизывать на шампур, а во время готовки на мангале шашлык прожаривался равномерно.

Стоит напомнить, что запах несвежего мяса невозможно замаскировать никакими специями и маринадом.

Если вы маринуете шашлык сами, помните, что несоленое мясо до тепловой обработки должно оставаться при температуре от 0 до 4 градусов, а уже посоленное и замаринованное – при температуре не выше 6 градусов.

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