2020-06-27T10:34:33+03:00
Политика

Американская газета обвинила Россию в том, чем США занимались 10 лет

После лживых публикаций российским дипломатам стали поступать угрозы
Виктор БАРАНЕЦ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Год назад в Афганистане погибли 20 американских военных. Но кто из них был убит именно после получения вознаграждения от России, попавшим в лапы спецслужб США боевикам неизвестно.Год назад в Афганистане погибли 20 американских военных. Но кто из них был убит именно после получения вознаграждения от России, попавшим в лапы спецслужб США боевикам неизвестно.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американская газета The New York Times «оглушила» читателей сенсацией: Россия тайно предлагала талибам вознаграждение за убийства военных США в Афганистане.

Такой вывод разведка США сделала, в частности, на основании допросов захваченных в 2019 году террористов и других преступников. Год назад в Афганистане погибли 20 американских военных. Но кто из них был убит именно после получения вознаграждения от России, попавшим в лапы спецслужб США боевикам неизвестно. Но это для газеты и неважно, главное – притянуть обвинение за уши.

А чтобы придать значимость своей публикации, The New York Times заключает, что сейчас Вашингтон рассматривает варианты официального ответа на действия Москвы, - ожидаются и нота протеста, и даже новые санкции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю неизвестно об обвинениях со стороны Белого дома. «Если кто-то их предъявит, мы ответим». А ответить будет чем. Ибо есть не предположения, а документы и факты, что

США и их союзники помогали афганским моджахедам воевать с СССР на протяжении 10 лет (1979-1989).

Во время афганской кампании США запустили тайную операцию «Циклон», в рамках которой «умеренная афганская оппозиция» получила миллиарды долларов и сотни тысяч единиц новейшего вооружения. Первая партия американского оружия поступила в Афганистан уже 10 января 1980 года - через две недели, после ввода советских войск.

Операция по финансированию и вооружению афганских моджахедов стала одной из самых секретных и дорогих операций ЦРУ за все историю существования этой секретной службы. На войну с Советским Союзом чужими руками американцы к 1989 году потратили минимум 4 млрд долларов.

Конгрессмен Чарли Уилсон много раз хвастался, что именно он добился выделения колоссальных сумм, на которые тайно, по каналам ЦРУ, закупалось оружие для афганских моджахедов.

В марте 1985 года Рейган подписал директиву по национальной безопасности № 166, в которой предписывалось действовать «любыми доступными средствами» при решении афганской проблемы в интересах США. Новая директива предполагала поставки моджахедам (их называли «повстанцами») технологически новых видов оружия. В США были обнародованы архивные документы, их которых следует, что с 1985 года объем поставляемого «союзниками» вооружения в Афганистан достиг 85 тысяч тонн в год!

Тут остается добавить, что время войны в Афганистане против оснащенных до зубов американским оружием моджахедов наш ограниченный контингент потерял не 20 солдат и офицеров, а более 13,5 тысяч! И это дает нам куда большее право объявить США встречные санкции за помощь убийцам тысяч наших граждан.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Необоснованные и анонимные обвинения, опубликованные New York Times, в отношении Москвы как организатора убийства американских солдат в Афганистане, уже привели к прямым угрозам жизни сотрудников российских посольств в Вашингтоне и Лондоне», — говорится в сообщении российского посольства в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Политики и артисты отвечают на острые вопросы по поправкам в Конституцию
Спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков и председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подежурят на горячей линии, организованной Издательским домом «Комсомольская правда» и холдингом ВГТРК [прямая трансляция]
Новости 24
Марго Робби сыграет главную роль в новой серии "Пиратов Карибского моря"
В МИД РФ назвали статью о России в Афганистане фейком американской разведки
Футбольный клуб "Динамо" раскрыл, сыграет ли против ЦСКА основным составом
Мишустин продлил срок президентских выплат медработникам
Коронавирус нашли у главы аппарата президента Киргизии
В России выявлено 6 582 новых заражённых коронавирусом
"Турецкий поток" будет продлён до Венгрии
В Конгрессе США проголосовали за признание Вашингтона отдельным штатом
Валерий Лимаренко: «Что значит быть молодым душою? Это значит желать учиться»
На Аляске нашли останки погибших в авиакатастрофе 1952 года
Доктор Мясников назвал лекарства, которые могут стать опасными для сердца
Россиянин признал свою вину в киберпреступлениях перед американским судом
Учёный сообщил, сколько доз вакцин потребуется для коллективного иммунитета к коронавирусу
Кардиолог рассказал, какие растительные добавки помогут перенести жару
В Раде рассказали о тайном меморандуме с МВФ, требующем сокращения населения
Последние новости на утро 27 июня 2020: Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет
Иммунолог назвал тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса
Трамп подписал указ о защите американских памятников
Посольство России в США сообщило об угрозах дипломатам из-за лживых публикаций в СМИ
Во Франции из-за коронавируса на треть сократятся продажи шампанского