Ростов - Арсенал 27 июня 2020: прямая онлайн-трансляция матча 24 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбольный клуб "Ростов" во время возобновления сезона стал самой обсуждаемой командой в России. Выставив против ФК "Сочи" неделю назад состав из воспитанников академии, ростовчане проиграли 1:10, но зато взошла звезда вратаря Дениса Попова. 17-летний парень установил рекорд сезона по числу отбитых ударов в одной игре. Теперь все ждут - выйдет ли "основа" на матч против "Арсенала" уже дома. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Ростов - Арсенал 27 июня 2020.

Статистика личных встреч Ростов - Арсенал 27 июня 2020

Команды сыграли между собой 9 поединков в чемпионатах России. 2 победы на счету "Арсенала", 3 - у "Ростова", 4 матча завершились вничью. В первом круге на чужом поле "Ростов" выиграл 3:2.

Прогнозы букмекеров на матч Ростов - Арсенал 27 июня 2020

Первоначально, больше шансов дают "Арсеналу". Все будет зависеть от того, какой состав выставят ростовчане.

Прогноз на матч Ростов - Арсенал 27 июня 2020

"Ростов" номинально должен победить, если не выставит вновь состав из юных игроков.

Составы команд на матч Ростов - Арсенал 27 июня 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка.

Время начала матча Ростов - Арсенал 27 июня 2020

Матч Ростов - Арсенал 27 июня 2020 года в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Ростов - Арсенал 27 июня 2020

Прямую видеотрансляцию матча Ростов - Арсенал можно будет посмотреть с 20:00 на телеканале "Матч Премьер".

Трансляция матча Ростов - Арсенал 27 июня июня 2020

Трансляция матча Ростов - Арсенал пройдет 27 июня и начнется в 20:00 на телеканале "Матч Премьер".