2020-06-27T11:44:19+03:00
Звезды

«Худели на тайских таблетках» : Режиссер поделился опасной диетой Пугачевой и Киркорова

По словам Романа Родина, бывшие супруги попробовали вредное снадобье
Виктория ИВАНОВА
Поделиться:
В 90-е годы фотограф и режиссер Роман Родин был биографом звездной пары — Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Фото: instagram.com/Роман РодинВ 90-е годы фотограф и режиссер Роман Родин был биографом звездной пары — Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Фото: instagram.com/Роман Родин
Изменить размер текста:

В 90-е годы фотограф и режиссер Роман Родин был биографом звездной пары — Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Плюс ко всему Роман был телевизионным режиссером легендарной концертной программы Аллы Пугачевой «Избранное» и ставил шоу для Филиппа Киркорова.

В своем Инстаграме Роман Родин опубликовал редкие кадры свадебного путешествия бывших супругов. На фото молодые и счастливые 45-летняя Алла Пугачева и 27-летний Филипп Киркоров на отдыхе в Болгарии. Именно на курорте «Золотые пески», по словам Родина, прошел «медовый месяц» артистов.

romanrodin1959romanrodin1959
Продолжаем публикации моих архивных фото 1994 год Это уже София!!! Не забудьте, завтра, 26 июня, продолжение увлекательных путешествий наших любимых артистов #жизньзвезд #romanrodin1959
134 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Тогда вместе с супругами в путешествие отправился и их ближний круг — концертный директор Олег Непомнящий и режиссер Роман Родин.

- У Аллы Борисовны очень красивые ножки, стройная фигурка. Мы там все сначала худели на тайских таблетках, а потом пересели на диету, - рассказал Роман Родин.

romanrodin1959romanrodin1959
Привет! Продолжаем! Это Варна 1994 год! Мы приехали на пароме! Не забудьте, завтра в 20 часов 26 июня наша встреча на моем канале #алла+Филипп #жизньзвезд #romanrodin1959 #живиправдой #живисправдой
236 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Кстати, о своем опыте потери веса на тайских таблетках делился и Филипп Киркоров.

- Этот период я прошел давно и чуть не сорвал нервную систему, а я ведь позитивный человек. Когда я пил тайские таблетки, это был не я, в меня как будто вселился бес, Господи, прости, - сетовал в давнем интервью Филипп Киркоров.

romanrodin1959romanrodin1959
Помните,Путешествие в Болгарию 1994 год, рассказывал про диету с утра! Но приходил вечер, и мы, как Винни Пухи, замечали, что пора подкрепиться, и отправлялись в цыганскую харчевню! Этот момент я снял, когда мы решали, чем бы вдарить по диете!!! #жизньсказка #жизньзвезд #алла+филипп #romanrodin1959
142 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним: Алла Пугачева и Филипп Киркоров прожили в браке более 10 лет.

По словам звездной пары, они пытались родить общих детей, Алла Борисовна долго обследовалась, но, увы, не сложилось.

В прессе писали, что звездный союз дал трещину в 2001 году,когда на музыкальном фестивале «Славянский базар» в Беларуси Филипп Киркоров представил жене молодого юмориста Максима Галкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Россия и Турция обсуждают возобновление туризма
Жена из индийской пары, у которых долго не получалось завести детей, оказалась мужчиной
Роспотребнадзор разрешил санаториям заселять в номера незнакомых людей
В Москве водитель Jaguar пытался откупиться взяткой в 300 тысяч рублей, но не получилось
В США популярный рэпер погиб в перестрелке
В России отменили требование справки об отсутствии коронавируса для заселения в санаторий
Марго Робби сыграет главную роль в новой серии "Пиратов Карибского моря"
В МИД РФ назвали статью о России в Афганистане фейком американской разведки
Футбольный клуб "Динамо" раскрыл, сыграет ли против ЦСКА основным составом
Мишустин продлил срок президентских выплат медработникам
Коронавирус нашли у главы аппарата президента Киргизии
В России выявлено 6 582 новых заражённых коронавирусом
"Турецкий поток" будет продлён до Венгрии
В Конгрессе США проголосовали за признание Вашингтона отдельным штатом
Валерий Лимаренко: «Что значит быть молодым душою? Это значит желать учиться»
На Аляске нашли останки погибших в авиакатастрофе 1952 года
Доктор Мясников назвал лекарства, которые могут стать опасными для сердца
Россиянин признал свою вину в киберпреступлениях перед американским судом
Учёный сообщил, сколько доз вакцин потребуется для коллективного иммунитета к коронавирусу
Кардиолог рассказал, какие растительные добавки помогут перенести жару
В Раде рассказали о тайном меморандуме с МВФ, требующем сокращения населения
Последние новости на утро 27 июня 2020: Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет
Иммунолог назвал тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса
Трамп подписал указ о защите американских памятников
Посольство России в США сообщило об угрозах дипломатам из-за лживых публикаций в СМИ
Во Франции из-за коронавируса на треть сократятся продажи шампанского