2020-06-27T13:07:57+03:00
Экономика

Ради вашей безопасности: Почему нужно срочно менять просроченные банковские карты

Центробанк решил не продлевать разрешение на пользование банковским картами с истекшим сроком действия
Юлия ЦВЕТКОВА
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Центробанк решил не продлевать разрешение на пользование банковским картами с истекшим сроком действияЦентробанк решил не продлевать разрешение на пользование банковским картами с истекшим сроком действияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Из-за коронавируса многие россияне, у которых с конца марта по май истекал срок действия банковских карт, получили возможность продолжать ими пользоваться. Такое решение принял Банк России, чтобы минимизировать риски заражения COVID-19, а также не требовать невозможного, ведь офисы банков были попросту закрыты.

В пятницу, 26 июня ЦБ принял новое решение по просроченному пластику.

- В условиях улучшения эпидемиологической ситуации, постепенного снятия ограничительных мер в большинстве регионов Банк России принял решение не продлевать возможность совершения гражданами операций с использованием платежных карт после истечения срока их действия. Введение указанной меры позволило оградить граждан от посещения офисов банков в период самоизоляции. Сегодня во многих регионах у населения есть возможность свободного передвижения и большинство офисов банков перешли на стандартный режим работы. В связи с этим дальнейшее продление указанной меры нецелесообразно, - говорится в заявлении ЦБ.

То есть теперь всем, у кого истек срок действия банковских карт, нужно их срочно поменять. А вообще, зачем менять банковские карты, если они и так работают?

Корреспондент «КП» с просроченной картой дозвонился в call-центр «Альфа-банка», где ему объяснили, что у того, кто не поменяет просроченный пластик, останется возможность пользоваться счетом, привязанным к карте, но возникнут проблемы с покупками в магазинах. На вопрос о том, для чего вообще нужно перевыпускать карту, в банке ответили, что это делается ради самого клиента.

- В целях вашей безопасности карта выпускается один раз в два года, - объяснили в банке. - За два года вашими личными данными могли завладеть другие люди, и т. д. Чтобы ваши данные были только у вас, карта должна регулярно перевыпускаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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