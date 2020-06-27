Зураб Церетели подарил Андрею Дементьеву стопку бронзовых книг

Монумент создал народный художник СССР Зураб Церетели. Выбор скульптора был не случаен. Хотя Андрей Дементьев дружил со многими известными художниками, но именно Зурабу Константиновичу он посвятил свои последние стихи.

- Это была настоящая дружба. Зураб сделал памятник для Андрей бесплатно, - рассказала нам вдова поэта Анна Пугач. – Церетели очень щедрый человек. Он так же бескорыстно сделал памятник своему другу – Андрею Вознесенскому.

Памятник Андрею Дементьеву - это большая бронзовая книга со знаменитой строчкой из его стихов - «Все будет также после нас. И слава Богу». Раскрытая книжка поверх целой стопки книг - они символизируют важные вехи в жизни поэта. Он сочинял стихи, издавал поэтические сборники, руководил журналом «Юность».

26 июня, в годовщину смерти поэта, на его могиле на Кунцевском кладбище, открыли памятник. Фото: из семейного архива

- Название, которые вы видите на корешках – это принципы, по которым жил Андрей Дмитриевич, - объяснила Анна Пугач. – Я очень придирчиво отнеслась к созданию памятника. Зураб Константинович три раза отправлял его на переделку.

Камень для постамента заказывали на московском гранитном комбинате. Это балтийский камень той же породы, что и камень на могиле Иосифа Кобзона. И это тоже символ. Андрей Дементьев и Иосиф Кобзон крепко по-мужски дружили и ушли друг за другом. И теперь Зураб Церетели как бы соединил их в другой жизни.

Анна Пугач, как и при жизни поэта, продолжает быть его верным, надежным тылом. Сейчас она делает все, чтобы память о нем жила.

Андрей Дементьев умер в 2018 году, не дожив всего лишь три недели до своего 90-летия.