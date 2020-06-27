Фейки и провокации – оружие оппозиционеров против голосования по поправкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию РФ вступило в стадию волеизъявления, и тут же так называемая либеральная оппозиция активизировалась, постя в социальных сетях если и не откровенные фейки, то всякого рода передергивания.

Вот, например, известный блогер с некогда претензией на политика Алексей Навальный разместил на своей странице в Фейсбуке, начиная с 25 июня уже несколько постов, дискредитирующих процедуру волеизъявления избирателей.

- Наверное, вы ждете, что я буду писать посты, критикующие это поддельное голосование. Честно говоря, я так и планировал, но вот видеозапись, сделанная сегодня утром. Никакая моя критика не может выглядеть более убедительно, - написал он еще утром 25 июня. - Владивосток. Избирательный участок №838 организован в багажнике машины во дворе дома…

- Утро вчерашнего дня поразило нас невиданным ранее голосованием в багажнике. А утро сегодняшнего дня не подвело и побило вчерашнее. Представляю вам избирательный участок в кузове «Газели», - это уже пост от утра 26 июня. И, наконец, послеобеденное от того же дня. - «Избирательная комиссия» в багажнике машины и «избирательная комиссия» в кузове грузовика меркнут по сравнению с этим стильным пунктом голосования за обнуление Путина. Красносельский район Санкт-Петербурга. Избирательный участок 1132 организован с помощью тележки из «Пятёрочки». Это Питер, детка!

Навальному вторит и некий «профессор Талк», который, по его словам, не в силах терпеть «путинскую Россию» и из-за опасений за жизнь якобы перебрался несколько лет назад в Ригу. Если Навальный акцентирует внимание на убогости «избирательных участков», то «профессор» в своих постах делает упор на «нищету России».

- Что поражает во всех этих фоторепортажах о выездных голосованиях? Это глубокая, отвратительная и какая-то безнадёжная нищета. Будь то обшарпанная панельная пятиэтажка, сельская остановка или скотный двор - всё пропитано ею. Это такая возможность познакомиться со страной, увидеть её будни, написал это персонаж, комментируя фотографию голосования в тундре. Нарты на переднем плане, характерная внешность голосующих и прочая атрибутика на фото свидетельствуют, что дело происходит не в каком-то населенном пункте, а на летнем стойбище оленеводов. На временной стоянке с летним балком, которые разбросаны по всей тундре. Именно такие балки являются убежищем для пастухов, рыбаков и просто путников, ищущих временного убежища в своих скитаниях. Но «профессора», любовно отбирающего самые гадкие фото про Россию (как некогда замглавреда одной столичной газеты Муждабаев, сбежавший на Незалежную и исходящий сейчас оттуда волнами русофобской желчи) это не волнует. Как не трогает и хор его подпевал, яростно гадящих на страну и народ. Мысль, что дерьмо можно найти, где угодно (а уж в Риге-то и подавно), в «светлые» головы страдальцев за «Прекрасную Россию Будущего» с «правильными лицами» попросту не приходит.

Кстати, «профессор» - персонаж весьма загадочный. На профиле разместил фото американского миллиардера Уоррена Баффета (может, близнец и даже однояйцевый, а в детстве подменили - ?), никаких личных данных нет, активизировался в соцсетях в 2014-м, что наводит на мысли, регулярно «убивает» российскую экономику Теслой и Илоном Маском, симпатизирует смазливым мальчишкам, судя по пристрастиям к группам, противоречив в своих заявлениях о неоднократной эмиграции из России и т.д.

СМИ уже написали про провокацию, устроенную Павлом Лобковым с якобы повторным голосованием по тому же паспорту. Как сказали эксперты, эта провокация стала возможной, поскольку в избирательную комиссию входили духовно близкие Лобкову члены партии «Парнас». Но оказалось, что это может быть не частной инициативой журналиста либерального «Дождя», некогда бывшего звездой НТВ, а исполнением все той же методички, которую несистемные оппозиционеры регулярно проваливают из года в год, не оправдывая льющиеся на них зарубежные гранты и иную финансовую помощь. В частности, в сети вскрыли переписку экс-начальника штаба Навального в Санкт-Петербурге:

- Ира, у нас новая вводная от А.А…. Попытаться проголосовать одному паспорту несколько раз, зафиксировав этот факт на видео. Задача состоит в том, чтобы в итоге у нас было несколько роликов, которые продемонстрируют, что признавать итоги такого голосования нельзя…

И ответ: «Да, конечно, будем готовить людей…»

Что же касается Навального, то он в открытую не призывает ни к фальсификациям, ни к провокациям. Похоже, что он осторожничает, как уже не в первый раз, подставляя простых исполнителей и ограничиваясь сарказмом в адрес «избирательных участков». Вот только не сообщает своим адептам, что речь в его постах не о нормальных стационарных избирательных участках, а о так называемом «выездном» голосовании на придомовых участках, которые организованы из-за коронавируса. Поскольку пандемия, хоть и пошла на спад, но далеко не закончилась. И любой желающий, который не хочет подвергать себя даже потенциальной опасности, может оставить заявку на голосование вне помещения, а избирательные комиссии удовлетворят его просьбу. При этом при таком волеизъявлении участники голосования получают от выездной бригады средства защиты. И ведь не упрекнешь, что соврал. Просто не сказал полной правды.

Кстати, депутат Палаты представителей Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что Германии стоит поучиться у России в организации голосования в условиях пандемии и даже выразил надежду, что его страна позаимствует этот опыт.