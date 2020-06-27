Шотландские ученые: при легких формах COVID может помочь полоскание горла водой с солью

В то время как ВОЗ говорит о нарастании инфицирования COVID-19 по всей Европе, а ученые заняты разработкой и испытанием вакцин от этой болезни, в университете шотландского Эдинбурга всерьез задумались о применении в терапии коронавирусной инфекции простого соляного раствора.

В Шотландии набирают добровольцев для участия в исследовании, чтобы проверить, может ли полоскание горла соленой водой повысить возможность организма противостоять коронавирусу.

Если полоскание соляным раствором помогает облегчить симптоматику простуды и кашля, то почему бы не посмотреть, что происходит при новой коронавирусной инфекции, ведь она – тоже из ряда острых респираторных, решили в Эдинбурге.

В прошлом году ученые из Эдинбургского университета провели исследование, результаты которого показали, что люди, полоскавшие горло соляным раствором, меньше кашляли и выздоравливали от простуды в среднем на два дня раньше, чем те, кто горло не полоскал. Такая простая процедура также снижала риск того, что человек с простудой заражал свою семью.

Теперь команда из Эдинбурга готова проверить, что получится с пациентами, которые переносят COVID-19 в легкой форме. Исследователи предполагают, что соленая вода может усилить естественные механизмы борьбы с вирусами в организме, ведь контакт с солью стимулирует «врожденные иммунные механизмы» внутри клеток в дыхательных путях. Соль также может быть использована клетками организма для создания химического вещества под названием хлорная кислота, которая, как известно, убивает вирусы, считают ученые.

- Мы сейчас переходим к испытанию этого метода на тех, у кого есть подозрение на ковид и тех, кто совсем недавно получил положительный тест. И надеемся, что это окажется полезной мерой, чтобы снизить распространение инфекции, - говорит профессор Азиз Шейх, директор Института Ашера Эдинбургского университета.

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