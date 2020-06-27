"Толкнули так, что я упала": Ксения Собчак рассказала о нападении в монастыре

На Ксению Собчак напали в монастыре. Телеведущую и ее съемочную группы избили в Свердловской области, куда она приехала делать репортаж. Супруга Константина Богомолова заявила об избиении двух человек.

Ксения Собчак рассказала, что у съемочной группы отобрали камеры и забрали записи нападения. "На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били Ерженкова", - поведала теледива.

Как заявила Собчак, камеру "отобрали здоровенные бугаи". А ее саму ударила монахиня. Ксения указала на обидчицу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787409" frameborder="0"></iframe> Ксению Собчак избили в монастыре.

Съемочная группа вызвала полицию. "Лена успела снять и как заломали и стали бить Сергея, отобрали камеру, и как толкнули на землю меня, и как били Филиппа, бывшего послушника. Он рассказал нам историю, которую мы расследуем. Над ним, когда он был ребенком, издевались, когда он был подростком в монастыре", - эмоционально сообщила Собчак.

Отметим, знаменитость прилетела на Урал несколько дней назад. Но так и не смогла прорваться к опальному отцу Сергию (Романову) в Среднеуральский монастырь. Белоснежный Mercedes телеведущей был остановлен казаками, охраняющими святыню под Екатеринбургом.

"Вас не благословляли на встречу с отцом. Он ушел молиться за спасение мира. Пожалуйста, уходите", - сказали казаки.

Но Ксения Анатольевна не собиралась просто так сдаваться и всячески пыталась уговорить пустить ее к схиигумену. "У меня такое ощущение, что я на «стрелке» в стиле 90-х", - заявила Собчак. В результате длительного диалога ее все же пропустили ко входу в монастырь. Разрешили лишь записать стендап.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/741992" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак: королева эпатажа.«Дом-2», танцы с Тимати, война с Волочковой, президентская гонка, свадьба в катафалке… Как всё это может ужиться в одном человеке? Может, если речь о Ксении Собчак. Королева эпатажа отметила 5 ноября 2019 своё 38-летие!

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