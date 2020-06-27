2020-06-27T15:39:33+03:00
Звезды

"Толкнули так, что я упала": Ксения Собчак рассказала о нападении в монастыре

Телеведущая записала видео
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments4
На Ксению Собчак напали в монастыре.На Ксению Собчак напали в монастыре.Фото: Олег ГАЛИМОВ
Изменить размер текста:

На Ксению Собчак напали в монастыре. Телеведущую и ее съемочную группы избили в Свердловской области, куда она приехала делать репортаж. Супруга Константина Богомолова заявила об избиении двух человек.

Ксения Собчак рассказала, что у съемочной группы отобрали камеры и забрали записи нападения. "На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били Ерженкова", - поведала теледива.

Как заявила Собчак, камеру "отобрали здоровенные бугаи". А ее саму ударила монахиня. Ксения указала на обидчицу.

Ксению Собчак избили в монастыре.

Съемочная группа вызвала полицию. "Лена успела снять и как заломали и стали бить Сергея, отобрали камеру, и как толкнули на землю меня, и как били Филиппа, бывшего послушника. Он рассказал нам историю, которую мы расследуем. Над ним, когда он был ребенком, издевались, когда он был подростком в монастыре", - эмоционально сообщила Собчак.

Отметим, знаменитость прилетела на Урал несколько дней назад. Но так и не смогла прорваться к опальному отцу Сергию (Романову) в Среднеуральский монастырь. Белоснежный Mercedes телеведущей был остановлен казаками, охраняющими святыню под Екатеринбургом.

"Вас не благословляли на встречу с отцом. Он ушел молиться за спасение мира. Пожалуйста, уходите", - сказали казаки.

Но Ксения Анатольевна не собиралась просто так сдаваться и всячески пыталась уговорить пустить ее к схиигумену. "У меня такое ощущение, что я на «стрелке» в стиле 90-х", - заявила Собчак. В результате длительного диалога ее все же пропустили ко входу в монастырь. Разрешили лишь записать стендап.

Ксения Собчак: королева эпатажа.«Дом-2», танцы с Тимати, война с Волочковой, президентская гонка, свадьба в катафалке… Как всё это может ужиться в одном человеке? Может, если речь о Ксении Собчак. Королева эпатажа отметила 5 ноября 2019 своё 38-летие!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Здоровые бугаи удерживали меня на земле»: Ксения Собчак рассказала, как ее съемочную группу избили в монастыре на Урале

Телеведущая снимает фильм про опального схиигумена, который захватил монастырь (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Ксению Собчак напали в Среднеуральском женском монастыре, где прячется опальный отец Сергий

Об этом телеведущая рассказала в соцсетях (подробнее)

«Не явился на заседание»: церковный суд перенес заседание по делу опального отца Сергия

Это будет уже третья попытка провести заседание (подробнее)

Церковный суд над опальным отцом Сергием в Екатеринбурге 26 июня: онлайн-трансляция

В Екатеринбургской епархии 26 июня в 12 часов стартует второе заседание церковного суда по делу схиигумена Сергия (Романова). Причиной разбирательства стали видеоролики настоятеля Среднеуральского монастыря под Екатеринбургом, которые раскритиковали в епархии (подробнее)

В Екатеринбург прилетела Ксения Собчак, чтобы встретиться с опальным отцом Сергием

Сегодня утром у Екатеринбургской епархии заметили большой белый внедорожник, из которого вышла Ксения Собчак. Чуть ранее интернет-порталы писали о том, что она собирается снять фильм про опального отца Сергия, скандальные высказывания которого прогремели на всю страну (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ксения Собчак: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Доверительный диалог продолжается»: Макрон намерен вскоре посетить Россию
Украина поблагодарила Facebook за «переименование» Киева
На здании посольства Британии в Москве вывесили радужный флаг ЛГБТ
Саакашвили заявил, что в Украине не существует государства
Роскосмос назвал недостатки корабля Илона Маска
Всемирный банк предоставил Украине $350 млн первого займа
Автор логотипа I love NY умер в США
В Госдуме прокомментировали отказ Минтруда от выплат на детей 16-18 лет
Россия и Турция обсуждают возобновление туризма
Жена из индийской пары, у которых долго не получалось завести детей, оказалась мужчиной
Роспотребнадзор разрешил санаториям заселять в номера незнакомых людей
В Москве водитель Jaguar пытался откупиться взяткой в 300 тысяч рублей, но не получилось
В США популярный рэпер погиб в перестрелке
В России отменили требование справки об отсутствии коронавируса для заселения в санаторий