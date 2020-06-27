2020-06-27T15:28:35+03:00
Звезды

Поместился в одну штанину: Максим Фадеев похудел уже на центнер

Новое фото музыкального продюсера повергло поклонников в шок
Константин ГЛЫБА
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Максим Фадеев похудел уже на центнерМаксим Фадеев похудел уже на центнерФото: Борис КУДРЯВОВ
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Борьба Максима Фадеева с лишним весом — давняя эпопея. Продюсер не признавался, но очевидно было, что дело не в питании. Скорее всего, у Фадеева был гормональный сбой, повлёкший за собой стремительный набор массы. Вечный стресс от разборок с артистами усугубил ситуацию, и на съемках шоу «Голос», «Главная сцена» и «Песни» Максим выглядел так.

Он выяснял отношения с Наргиз Закировой, Еленой Темниковой и другими артистами его продюсерского центра Malta. Перед разгулом эпидемии коронавируса Фадеев пошёл на радикальные меры: полностью распустил лейбл, уволил менеджмент и переехал на свою виллу на сказочном Бали.

Одновременно с перестройкой рабочего формата Фадеев изменил и философию отношений с артистами. Он признался, что больше не намерен заключать ни с кем драконовские контракты, ведущие к распрям и дискомфорту, а будет работать с музыкантами на добровольных началах. Из любви к музыке. Позже Максим признавался, что счастлив и рад новой жизни — ведь теперь он получил возможность писать музыку и наслаждаться умиротворяющим шумом океана. Нянчиться с капризными артистами больше не надо. Продюсер подчеркнул, что перестал быть «едой» для «деток» и освободился из «ада».

Внутренние изменения повлекли за собой и радикальное преображение. Фадеев опубликовал в Инстаграме фото, на котором он с легкостью поместился в одну (!) штанину шорт своего любимого балахонистого кимоно. Видно, что это не чудеса фотошопа — руки и ноги Максима значительно похудели и уменьшились в три раза. «Минус сто», — констатировал композитор.

fadeevmaximfadeevmaxim
Всем мир! Это мои шорты... минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения!
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Для всех, кто желает так же сильно попрощаться с лишним весом, Фадеев обещал в ближайшее время опубликовать методику похудения. Вероятнее всего, она будет связана с поиском внутренней гармонии, а не со специфическим комплексом упражнений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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