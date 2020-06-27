Ангела Меркель: США больше не хотят быть мировой державой

Европе следует готовиться к формированию новой реальности, в которой США уже не будут занимать роль мирового лидера, как это было прежде. С таким заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель. С 1 июля ФРГ председательствует в Совете Евросоюза, по этому случаю немецкий канцлер дала большое интервью шести европейским газетам: британской The Guardian, немецкой Süddeutsche Zeitung, французской Le Monde, испанской La Vanguardia, итальянской La Stampa и польской Polityka.

В беседе с журналистами Меркель поделилась своим мнением об успехах Евросоюза в борьбе с коронавирусом, ее позиции в отношении брекзит и отношении к США, России и Китаю.

«КП» представляет ключевые цитаты из интервью с немецким канцлером.

Об эпидемии COVID-19

- Пандемия коронавируса заставила нас столкнуться с вызовом беспрецедентных масштабов. Она нанесла удар по всем нам, не делая никаких различий. С одной стороны, она прервала период положительной динамики экономического развития во всех странах-членах Евросоюза. С другой стороны, она совпала по времени с двумя мощными разрушительными феноменами нашего времени — изменением климата и цифровой революцией, — которые быстро меняют наши жизни и наши экономики независимо от вируса.

О членстве в НАТО

- Мы считаем, что Североатлантический альянс представляет огромную ценность для каждого из его членов. Германия знает, что должна выделять больше средств на оборону, мы добились значительного увеличения расходов за последние годы и продолжим идти по пути наращивания нашего военного потенциала.

Американские войска в Германии помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, но также и интересы США.

Посмотрите на мир, посмотрите на Китай или Индию. Есть веские причины сохранять приверженность НАТО и нашему общему ядерному щиту.

О политике США

- На Европе лежит сейчас больше ответственности, чем в годы холодной войны. Мы выросли со знанием того, что США хотят быть мировой державой. Если бы США сейчас захотели отказаться от этой роли по собственной воле, нам пришлось бы серьезно задуматься над этим.

Об отношениях с Россией

- Есть все основания продолжать конструктивный диалог с Россией. В таких странах, как Сирия и Ливия, странах, находящихся в непосредственной близости от Европы, стратегическое влияние России велико. Поэтому я буду продолжать стремиться к сотрудничеству.

О «китайском чуде»

- Пример Китая показывает, что даже не демократическое государство способно достичь экономического успеха, и это является серьезным вызовом для наших либеральных демократий.

Об отношениях с Китаем

- ЕС следует выработать совместную европейскую позицию по отношению к Китаю. А это нелегкая задача. Мы должны разработать стратегию, которая отражала бы наши интересы и ценности. В конце концов, уважение прав человека, верховенство закона и наша озабоченность будущим Гонконга стоят между Китаем и нами и рассматриваются открыто.

Мы должны начать с того, что сделаем все возможное, чтобы стать политически устойчивее. Мы, европейцы, должны держаться вместе, иначе ослабим себя. Китай стал глобальным игроком. Это делает нас партнерами в экономическом сотрудничестве и борьбе с изменением климата, но также и конкурентами с очень разными политическими системами. Не разговаривать друг с другом — это плохая затея.

О выходе Британии из состава Евросоюза

- В интересах Великобритании и всех государств-членов ЕС добиться упорядоченного выхода. Но это может произойти только в том случае, если этого хотят обе стороны. Важно не то, чего мы хотим, а то, какова реальность - чего хочет Британия на самом деле.

Британское правительство во главе с Борисом Джонсоном хочет определить для себя, какие отношения будут с Европой после брекзита. Британии придется жить с экономикой, менее связанной с экономикой ЕС. Если Британия не захочет иметь норм, касающихся окружающей среды, рынка труда или социальных стандартов, которых придерживается сейчас ЕС, то наши отношения будут менее тесными.

Нужно отказаться от идеи, что именно мы должны определить, чего хочет Британия.

О фонде восстановления ЕС от кризиса

- Фонд восстановления не может решить все проблемы Европы. Но его отсутствие может усугубить наши проблемы. Экономическое здоровье Европы может оказывать влияние на множество аспектов. Чрезмерно высокий уровень безработицы в той или иной стране может привести к политической дестабилизации и, соответственно, повысить уровень угрозы для демократии. Чтобы Европа выжила, нужно, чтобы выжила ее экономика.

О странах Восточной Европы

- После национал-социализма и Второй мировой войны во многих странах Восточной Европы начался второй период диктатуры. У них было всего несколько лет на то, чтобы выработать собственную национальную идентичность. Поэтому много позднее они пережили процессы, которые долгое время были частью нормальной жизни в западных странах.

Множество молодых стран, вступивших в ЕС, разделяют наш энтузиазм в отношении Евросоюза как дела мира, с одной стороны, но проявляют скептицизм по отношению к Европе — с другой. Нам нужно развивать понимание. Я вижу свою работу как работу для самоопределяющейся, либеральной Европы, основанной на фундаментальных правах личности.