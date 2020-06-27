Скандальные факты о Дональде Трампе: тайная любовь к дочери Иванке, попытка убить Асада, секс на кровати Обамы

Нынешний хозяин Белого дома - один из самых противоречивых политиков современности. Его многочисленные противники не скупятся на критику. И пишут о Трампе не просто разгромные статьи для газет, но и целые тома мемуаров. Где президент предстает полоумным эксцентриком, с которым невозможно работать.

На днях очередной книжный скандал разгорелся вокруг воспоминаний экс-советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона. Автор обещал день за днем рассказать о своей работе с магнатом в 2018-19 годах.

Администрация Трампа занервничала и объявила, что Болтон мог опубликовать секретные данные, поэтому Минюст США обратился в суд, чтобы выход книги приостановили. Но тот не счел должным идти на такие меры, и мемуары Болтона увидели свет 23 июня.

И началось. Вслед за Болтоном о выходе книги-откровения заявила Мэри Трамп, племянница президента США. Мэри - дочь старшего брата политика, Фреда Трампа, который умер в 42 года еще в 1981 году. Женщина убеждена, что отца (не без помощи Дональда) гнобили в семье, отчего он запойно пил. Поэтому Мэри решила свести счеты с родственничками и открыть миру глаза на клан Трампов. Книга будет носить название «Как моя семья породила самого опасного человека в мире». Правда, против публикации немедленно выступил Трамп… но не президент, а его младший брат Роберт. Он упрекнул племянницу в лицемерии и неблагодарности.

А хозяин Белого дома на все мемуарные откровения даёт два ответа: «это ложь» или «это наглая ложь». И надо признать, кое-где с ним хочется согласиться. «КП» изучила пять самых неприятных воспоминаний об американском лидере.

На днях очередной книжный скандал разгорелся вокруг воспоминаний экс-советника Трампа по нацбезопасности Джона БолтонаФото: GLOBAL LOOK PRESS

1. МЕЛАНИЯ ХОТЕЛА РАЗВЕСТИСЬ С МУЖЕМ ИЗ-ЗА ЕГО РОМАНА С ДОЧЕРЬЮ

Из книги «Нестабильный: Рассказ инсайдера о Белом доме при Трампе»

Омароса Маниголт-Ньюман была помощницей Трампа и директором по коммуникациям в Управлении по связям с общественностью Белого дома. Она познакомилась с будущим президентом США в 2004 году, когда участвовала в реалити-шоу, где тот был ведущим. А затем проработала в администрации Белого дома до декабря 2018 года.

В своих воспоминаниях Маниголт-Ньюман называет бывшего начальника расистом, который регулярно употребляет «слово на букву N» («ниггер» — ред.). И так он называет не только темнокожих, но и представителям других групп. Например, своего адвоката Джорджа Конуэя, наполовину филиппинца.

Маниголт-Ньюман также утверждает, будто во время инаугурации Трамп хотел поклясться на своей книге «Искусство сделки» вместо Библии. Женщина якобы «с трудом отговорила его от этой безумной затеи».

Апогеем откровений бывшей помощницы стал намек, что отношения Трампа с дочерью Иванкой давно вышли за рамки общепринятых. Президент регулярно подчеркивает сексуальность Иванки, недвусмысленно целует ее. И как-то раз, вспоминает Маниголт-Ньюман, она видела, как после очередного выступления Трамп взял дочь за бедра. По ее словам, Мелания даже хотела развестись с мужем из-за этого.

2. ТРАМП И МЕЛАНИЯ ДАВНО НЕ СПЯТ ВМЕСТЕ

Из книги «Огонь и ярость в Белом доме Трампа»

Документальный труд журналиста Майкла Вольфа вышел в начале 2018 года. Как признавался автор, он начал работать над текстом, получив разрешение от самого президента, которому понравилась одна из его колонок времен предвыборной кампании.

Вольф пишет: никто, включая самого Трампа, всерьез не верил, что он сможет победить на выборах, а Мелания, узнав о результатах, «разрыдалась вовсе не от счастья». В Белом доме у президентской четы разные спальни — такое случилось впервые со времен Джона Кеннеди.

Один из бывших советников президента Сэм Нанберг в книге Вольфа вспоминает, как Трамп, изучая Конституцию США, сдался уже на четвертой поправке. После чего приложил палец к губам и закатил глаза.

По словам журналиста, американский лидер все время говорит о себе и любит повторять то, что сказали о нем в различных телешоу. Ближайшее окружение Трампа называют его «непослушным двухлетним ребенком», «гребаным идиотом», «не только сумасшедшим, но и тупым».

После выхода книги сам Дональд Трамп опроверг все утверждения Вольфа, назвав их выдумкой.

В Белом доме у президентской четы разные спальниФото: GLOBAL LOOK PRESS

3. ОН МЕЧТАЛ УБИТЬ БАШАРА АСАДА

Из книги «Страх: Трамп в Белом доме»

В 2018 вышла «нетленка» редактора The Washington Post Боба Вудворда. Он один из самых известных журналистов, почти полвека назад стоял у истоков «Уотергейтского скандала», который закончился отставкой другого президента-республиканца - Никсона.

В своей книге журналист делает упор на воспоминания приближенных Трампа о событиях, происходивших за закрытыми дверями. Одним из источников стал экс-глава аппарата президента Джон Келли.

- Он идиот. Глупо пытаться его в чем-то убедить. Он с катушек слетел. Мы тут все живем как в сумасшедшем доме. Это худшая работа в моей жизни, - сетует Келли. Правда, после выхода книги он опроверг свои слова, обвинив Вудворда в клевете.

Большинство бывших сотрудников администрации Трампа, как пишет Вудворд, жаловались на импульсивность шефа. Прежде всего в вопросах международной политики. Помощники прятали от президента важные документы, чтобы тот в порыве чувств не подписал их. Например, со стола вовремя исчезли бумаги, где предлагалось вывести США из североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) и из торговых отношений с Южной Кореей.

А после очередной химической атаки в Сирии в апреле 2017 года, ответственность за которую Вашингтон возложил на официальный Дамаск, Трамп предложил министру обороны США Джеймсу Мэттису… убить лидера Сирии Башара Асада.

- Давайте, [нецензурно], убьем их всех, - заявил президент.

После этого разговора Мэттис сказал помощникам, что ничего подобного делать не будет.

Вудворд также пишет, что в Белом доме были напуганы распоряжением Трампа представить план упреждающего удара по Северной Корее, когда отношения с Ким Чем Ыном ухудшились.

Белый дом и сам Дональд Трамп отреагировали на эти откровения резко, назвав их «сфабрикованной историей, придуманной обозленными бывшими сотрудниками».

- Просто еще одна гадкая книга, - добавил Трамп.

4. СТРАДАЕТ ПАРАНОЙЕЙ И ПРЯЧЕТСЯ В СИТУАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ

Из книги «Предупреждение»

Самый скандальный текст, посвященный Дональду Трампу и закулисной жизни Белого дома, принадлежит анонимному автору. Впервые этот Mister Anonymous объявился в 2018 году, когда была опубликована его колонка-манифест в «демократической» газете New York Times. Он признавался, что является высокопоставленным чиновником, а также участником «движения сопротивления» в администрации президента. В конце 2019 года вышла полная версия его манифеста под грозным названием "Предупреждение".

Белый дом при Трампе, по словам автора, полон интриг и слухов и напоминает мадридский двор времен упадка Испании. Атмосфера царит параноидальная, поэтому Трамп с особым подозрением относится к советникам, которых лично не назначал. Президент очень боится заговоров, поэтому проводит многие встречи в секретной комнате в бункере, даже если обсуждается далеко не тайная информация.

Автор называет Дональда Трампа сексистом. Он часто делает женщинам неуместные замечания, критикует их макияж и одежду, шутит о весе, а также любит обращаться ко всем дамам вне зависимости от занимаемой должности «сладенькая» или «дорогуша».

Особую ненависть советники Трампа питают к любви президента к соцсетям.

- На что это похоже? Вы приходите в дом престарелых и видите, как ваш пожилой дядя бегает без трусов по двору и громко ругается на еду в кафетерии, а взволнованные служащие пытаются его поймать, - пишет аноним. - Вы ошеломлены, удивлены и смущены одновременно. Только ваш дядя, вероятно, не будет делать это каждый божий день, его слова не передаются публике, и ему не нужно руководить правительством США, как только он наденет штаны.

Белый дом при Трампе полон интриг и слуховФото: GLOBAL LOOK PRESS

5. РАЗВЛЕКАЛСЯ С МОСКОВСКИМИ ПРОСТИТУТКАМИ НА КРОВАТИ ОБАМЫ

Из книги «Преступление продолжается»

В тексте журналистов Глена Симпсона и Питера Фритча была изложена нелицеприятная история похождений магната в Москве. Этот рассказ был частью так называемого «досье Стила» — компромата, который готовили во время предвыборной кампании на Трампа в 2016 году.

События происходили в 2013 году. Дональд Трамп, тогда еще просто бизнесмен, приехал в Россию на конкурс «Мисс Вселенная» и пригласил в номер отеля проституток. Как пишут авторы, магнат знал, что в этом президентском люксе до него останавливался Барак Обама с супругой Мишель, поэтому покувыркаться на той кровати с девушками полусвета ему было особенно приятно.

В 2013 году Дональд Трамп, тогда еще просто бизнесмен, приехал в Россию на конкурс «Мисс Вселенная»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший глава ФБР Джеймс Коми в мемуарах тоже припомнил Трампу его аморальное поведение во время поездки в Москву. По его словам, президент США, разговаривая с Владимиром Путиным, якобы сказал, что в России самые красивые проститутки в мире. В Кремле впоследствии заявили, что подобных бесед между двумя лидерами никогда не было.

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