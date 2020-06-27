Екатерина Климова раскрыла секрет своего внезапного омоложения

Внезапно похорошевшая Екатерина Климова раскрыла свой секрет красоты. Недавнее фото звезды обескуражило ее поклонников - их любимицы стала так молодо выглядеть, что многие ее просто не узнали.

"Мы всей семьей перебрались на дачу. Вдоволь высыпаемся и никуда не спешим, это тоже положительно сказывается на внешности: мы все вместе, ни за кого не нужно переживать и вволю отдыхать", - раскрыла секрет своего омоложения 42-летняя Екатерина Климова в новом выпуске программы "На дачу!".

При виде актрисы ведущая передачи восхитилась ее цветущим видом. Многодетная мама действительно выглядит роскошно.

ami_beautifull Катя - одна из немногих звезд, с которой безумно приятно работать

Климова много времени проводит на огороде - у нее большой парник и грядки. Ухаживает она и за садом потрясающей красоты. На даче Екатерина выращивает землянику, огурцы, перцы, помидоры, базилик, жимолость.

"Я горжусь тем, что у нас столько ягод, урожай бывает таким, что мы под эти нужды даже погреб организовали, чтобы и морозить ягоды, и хранить там, варенье варить. Я даже картошку посадила в этом году впервые в жизни. Мы и парничок поставили", - рассказала многодетна мама.

Напомним, на днях Екатерина Климова поделилась снимком, на котором ее не сразу узнали даже самые преданные поклонники. Актриса позирует с мастером, которая нанесла ей яркий макияж. "Это Климова? Если б не подпись, не поверила бы! Просто минус 20 лет!", "Какая красивая. Даже еще лучше стала", "Реально как девочка", - делятся фолловеры.

Климова является одной из самых красивых российских актрис. В свои 42 она выглядит максимум на 30, а фигура у нее такая, что никто в жизни не заподозрит ее в том, что она родила четверых детей.

Напомним, первенца Елизавету актриса родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым в 2002 году. Но спустя два года после появления на свет дочери супруги развелись. Во второй раз Екатерина вышла замуж за актера Игоря Петренко. В этом браке родились сыновья Матвей и Корней. Мальчики появились на свет в 2006 и 2008 годах. Брак с Петренко распался в 2013 году. В июне 2015 года Екатерина вышла замуж за актера Гелу Месхи. Актриса подарила супругу дочь Беллу. Но и эти отношения Климовой продлились недолго. Супруги развелись 28 июня 2019 года.