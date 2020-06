У Брежневой бант вместо груди, Королева омолодилась под «Дом-2»: звезды вышли на работу в обновках

Проведя в самоизоляции три месяца, звезды постепенно возвращаются на работу – съемки, переговоры, репетиции, работа на студии. И демонстрируют обновки – одни артистки традиционно умеют подбирать удачные наряды, другие в стремлении выделиться удивляют (иногда и смешат) народ. Мы составили рейтинг самых стильных артисток недели, а потом отметили неудачные выходы.

Первое место у певицы с идеальной фигурой и безупречным вкусом Веры Брежневой. Певица на съемках «Вечернего Урганта» рассказала: «Три месяца провела в жесткой самоизоляции. Это мой первый выход!» И он удался – Вера пришла в наряде от дизайнера Вики Газинской. Топ Vika Gazinskaya скрыл грудь певицы и создал иллюзию пышного бюста. Но топ шикарный! Именно такие огромные банты хоть где – на груди, на спине, вместо юбки – тренд сезона. «У Веры небрежная укладка, легкий макияж в нюдовых оттенках и наряд черного цвета, который подходит подо все. Этот образ самое правильное решение для летнего выхода на съемки, выступление или веранду», - считает стилист Анвар Очилов.

Ну а цена топов и брюк, как у идеальной Веры – от 40 тыс. руб. и выше за наряд.

Екатерина ВарнаваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Серебро отдаем Екатерине Варнаве и ее стилю Pin-Up от Fendi. Удовольствие это дорогое, но Катя может себе позволить такие наряды – на этой неделе она впервые оказалась в списке самых успешных звезд по версии Forbes c годовым доходом $1,2 млн. Так что летнюю обновку за 200 тыс. руб. миллионерша Катя легко себе может позволить. Платье-сетка – must have лета 2020 и Кате она страшно идет. Кажется, что этот наряд из сундука прабабушки, но это главный признак движения в верном модном направлении. Платья с имитацией сетки, пышные юбки, рукава-фонарики, кружева, рюши – вот это все очень модно. Выбирайте наряды из сундука прабабушки – дают наставления главы модных домов.

Юлия БарановскаяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бронза у телеведущей, которая не делает ошибок в подборе одежды – Юлия Барановская часто пользуется услугами стилистов при подборе нарядов. Шелковое платье модного в этом сезоне цвета от бренда RA&LLY в бутике бренда в Москве стоит 43 тыс. руб. «Креативное платье Юлии идет - образ яркий и запоминающийся, благодаря серебристому поясу-корсету. Ну и отличительная черта Барановской в том, что она умеет собрать цельный образ. Вот и в этот раз идеально с этим нарядом сочетается легкий макияж, подчеркивающий огромные голубые глаза звезды, и прическа – эффект растрепанных локонов, собранных в пучок. Макияж, прически из 50-60-х годов теперь актуальны», - рассказывает стилист Очилов.

Виктория БоняФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А теперь провальная «тройка» звезд. Виктория Боня не стала скрывать, что поправилась на самоизоляции на 6 кг. Для первого выхода за четыре месяца Боня выбрала мини-юбку Chloe с запахом. Вот только запах удачнее смотрится на платьях и юбках ниже колена. В принципе вечером подобная длина юбки для 40-летней женщины непозволительная роскошь. Бесформенная блузка и юбка неудачного (в данном образе) кроме превратили стройную женщину в «зефир».

Наташа КоролеваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Наташе Королевой очень идет челка! С новой прической она помолодела и похорошела», - считает стилист Очилов. Но этот образ не все поклонники артистки оценили. «Красиво, но это уже не Наташа Королева, потеряна индивидуальность», «зачем ей такие губы», «помолодела на 15 лет, но стала немного вульгарной». Действительно этот наряд и макияж сделали Королеву похожей на участниц «Дома-2» - они там все на одно лицо.

Алика СмеховаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алика Смехова полюбила длинные бесформенные наряды, которые скрывают ее длинные ноги, осиную талию, грацию. Этим летом в моде не просто длинные юбки, но еще и пышные. А цвет – идеальный!