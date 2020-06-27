Президент Казахстана заявил о продолжении политических и экономических реформ в стране

«Извлекая уроки из истории, мы обязаны подумать о благополучии казахского народа в новой эпохе, где главенствующую роль будут играть технологии, роботы. Мир находится на пороге кардинальной трансформации. Поэтому ни в коем случае нельзя скатываться в архаику. … Новая технологическая эра требует оставить праздные разговоры»», - так считает президент Республики Казахстан. В интервью республиканской национальной газете «Ана тiлi», которое Токаев дал на следующий день после участия в Параде Победы в Москве, казахстанский лидер затронул широкий круг вопросов от борьбы с пандемией Covid-19 до недавно принятых поправок в закон о митингах.

Подводя итоги первого года своего президентства, Касым-Жомарт Токаев сказал: «Я всегда ощущал поддержку народа, и это придавало мне силы и уверенность в конечном успехе такого сложного дела, как управление государством. В течение года было осуществлено немало реформ в политической и экономической областях. Эта политика будет продолжена, у меня есть идеи насчёт дальнейшей модернизации нашей страны».

Президент Казахстана считает, что с наступлением эпохи ультрасовременных технологий, роботов и искусственного интеллекта особую актуальность приобретает понятие морали. «Будут ли востребованы в новую эпоху такие человеческие качества, как честь, достоинство, совесть? – задается вопросами глава государства. - По-моему, это большая философская тема, достойная заинтересованной дискуссии представителей интеллигенции. Ведь без моральных ориентиров, без национальных ценностей мы пропадём в мире машин и роботов».

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что ведущими государствами Центральной Азии разворачивается масштабное сотрудничество, что не исключает экономической конкуренции. «Казахстан обязан сохранить свои лидирующие позиции. А для этого наша страна должна быть стабильной. Что касается нашей внутренней культуры, то стабильность должна обеспечиваться не силовыми структурами, а в первую очередь самим населением. Наступает время разума, науки, знаний, труда», - убежден президент Казахстана.

«Все мы дышим одним воздухом, живём одними проблемами»

Пандемия коронавируса изменила привычный уклад жизни не только жителей Казахстана, но и всего человечества. «Мы стали свидетелями того, что перед тяжёлой болезнью оказались беспомощными даже самые развитые государства. В крайне сложной ситуации оказались ведущие европейские страны, Соединённые Штаты, азиатские гиганты – Китай, Япония, Южная Корея и многие другие», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Он считает, что Казахстан в целом эффективно отражает удары пандемии. В городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте оперативно построены три инфекционных больницы, клиники в других регионах оснащены необходимым оборудованием, врачи обладают необходимыми знаниями и «самоотверженно днём и ночью борются с пандемией». Государство выделило необходимые средства, позволяющие избежать экономической катастрофы и помочь гражданам, которых вирус лишил работы.

Согласно статистике, число заражённых вирусом казахстанцев достигло 20 тыс. человек, большинство из которых – рядовые граждане, хотя болезнь поразила 15 человек из числа руководителей различных органов власти. Комментируя эти цифры, президент Казахстана сказал: «Нельзя делить заболевших на чиновников и простых людей. Как говорится, «все мы на одной лодке». Все мы находимся в одной стране, дышим одним воздухом, живём одними проблемами, поэтому никто не сможет полностью защититься от этого заболевания. Мы находимся на одной планете, поэтому нельзя сидеть сложа руки, думая, что болезнь из других стран не придёт к нам. Пандемия не признает границ. Только заботясь о себе и своих близких, мы сможем защититься от болезни. Поэтому призываю граждан строго соблюдать режим карантина, внимательно относиться к санитарно-гигиеническим требованиям».

Президент Казахстана заявил о продолжении политических и экономических реформ

Идеология труда

Среди базовых качеств казахского народа президент страны выделил «терпение и сострадание». Однако «немало и тех, кто скептически относится к созидательному труду», отмечает Касым-Жомарт Токаев. «Мы должны в корне пересмотреть отношение общества к труженикам. Каждый труд должен быть в почёте. Поэтому я учредил новую государственную «Халық алғысы» («Народная благодарность») и расширил перечень заслуг для поощрения орденом «Еңбек Данқы» («Трудовая слава»), - сказал президент. - Мы должны создавать вокруг таких людей своеобразную ауру уважения и даже обожания, чтобы наши юные соотечественники понимали, что общественного признания можно добиться не только на престижных позициях на государственной службе, но и простым трудом».

По поручению Токаева правительство Казахстана разработало «Карту занятости населения», на реализацию которой направлены порядка 1 триллиона тенге (170 млрд рублей). На сегодня в Казахстане порядка 2 миллионов самозанятых граждан плюс довольно большая безработица, «создаётся мало постоянных рабочих мест, предпочтение отдаётся сезонным работам». Президент призвал правительство оперативно решить «эту серьёзнейшую социальную проблему».

«Считаю, что идеология труда должна занимать ведущее место в произведениях и выступлениях авторитетных представителей интеллигенции. В технологическую эру мы должны оставить в прошлом праздные разговоры, самовосхваление. Наступила эпоха самовыживания государств, и труд как образ жизни должен выходить на передний план», - подчеркнул Токаев.

Помимо этого президент Казахстана обратил внимание на ещё один важный фактор развития страны – знание родного и иностранных языков. «Нам нельзя скатываться на позиции бездумного национализма и радикализма. Укрепляя позиции казахского языка, не следует ущемлять статус русского языка. Наше подрастающее поколение наряду с казахским должно свободно владеть и русским языком. Это веление времени. В начальных классах школ приоритет следует отдать казахскому языку. Также необходимо обучать и русскому языку. А к изучению английского можно приступить с 5-6 классов», —считает президент. Знание языков – это конкурентное преимущество.

Президент Казахстана отметил, что пандемия Covid-19 ускорила некоторые глобальные тенденции, предсказанные им ещё в 2008 году. Казавшаяся незыблемой глобализация сдаёт позиции «в пользу самоизоляции и самовыживания государств», слабее звучит голос ООН, нагнетается конфронтация между крупными державами, обостряются региональные конфликты. Для Казахстана, как регионального государства, это неблагоприятные тенденции: от санкционных войн и политического противостояния экономика страны терпит убытки.

Президент Казахстана отметил, что пандемия Covid-19 ускорила некоторые глобальные тенденции, предсказанные им ещё в 2008 году

«У Казахстана всегда было своё понимание безопасного мира, свой самобытный стиль в международной дипломатии. Наш первый президент Нурсултан Назарбаев сделал ставку на многовекторную, сбалансированную внешнюю политику с упором на стратегическое партнёрство, сотрудничество с Россией и региональную интеграцию. Это был правильный выбор. Но ситуация в мире не стоит на месте, меняются геополитические устремления ведущих держав. В этих условиях Казахстан обязан позаботиться о своих национальных интересах. Именно поэтому на саммите ЕАЭС 19 мая я заявил, что интеграция будет поддерживаться нами до того момента, пока она не наносит ущерба суверенитету Казахстана», - заявил Токаев.

«Мы не должны скатываться в застой»

Рассказывая о политической реформе, президент напомнил о существенной либерализации закона об уличных акциях, участие в мирных собраниях и митингах является конституционным правом граждан Казахстана, и что принятый закон «является большим шагом вперед в продвижении демократии в нашей стране». Критику нового закона со стороны «некоторых наших сограждан, получающих гранты от международных правозащитных организаций», Токаев считает необоснованной: «По их мнению, в Казахстане должен действовать принцип: «Когда хочу, с кем хочу, где хочу», то есть полная вседозволенность. Особенно меня возмутили их требования допустить к участию в митингах иностранных граждан и несовершеннолетних детей. Замысел очевиден. Им нужны беспорядки и дестабилизация, а нам нужен стремительно развивающийся, благополучный и суверенный Казахстан».

При этом он убежден, что государство обязано «слышать» требования граждан и идти им навстречу в рамках имеющихся финансовых и правовых возможностей. «Молодым людям нужно создавать социальные лифты. Следует вовремя исправлять ошибки в госуправлении и идеологической сфере. Если это войдёт в практику, то справедливость, безусловно, восторжествует, о чем я говорил в своей предвыборной платформе. И тогда отпадёт необходимость в многочисленных митингах», — уверен Касым-Жомарт Токаев.

Опыт других государств наглядно демонстрирует, что сейчас выигрывают те, кто «избегает политизации общественных взаимоотношений, отдавая предпочтение труду и торговле», лучше не митинговать, а заниматься созиданием.

Этому способствует то, что многие важные вопросы для развития суверенного Казахстана уже решены: «Самое главное — незыблемость нашей государственной границы. Юридическое оформление, делимитация границы Казахстана с Россией, Китаем, государствами Центральной Азии имеет поистине историческое значение. Мы видим, к каким страшным, непоправимым последствиям приводит отсутствие соглашений по границе».

Своё слово в модернизации страны должна сказать интеллигенция Казахстана, считает Касым-Жомарт Токаев. «Полагаю, наши известные писатели могли бы более активно участвовать в современных событиях, передавать свой жизненный опыт молодежи, выступая в роли своеобразного путеводителя».

«Мы не должны стоять на месте, иначе скатимся в застой со всеми последствиями для государственности. Никогда нельзя забывать простую истину, что в этом сложном, многомерном мире мы, казахи, по большому счету никому не нужны. Мы нужны только собственной стране. Более того, никуда не исчезли недоброжелатели в лице политиков и даже государств, не радующихся успехам Казахстана. Иначе говоря, развитие и процветание Казахстана находится исключительно в наших руках. Права на ошибку у нас нет, потому что на весах истории находится судьба казахского народа», - заключил президент страны.